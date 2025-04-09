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Ефимов: в Коммунарке в рамках КРТ построят жилой квартал и деловой комплекс - РИА Новости, 09.04.2025
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09:12 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/moskva-2010126837.html
Ефимов: в Коммунарке в рамках КРТ построят жилой квартал и деловой комплекс
Ефимов: в Коммунарке в рамках КРТ построят жилой квартал и деловой комплекс - РИА Новости, 09.04.2025
Ефимов: в Коммунарке в рамках КРТ построят жилой квартал и деловой комплекс
МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. В Новомосковском административном округе в районе Коммунарка по программе комплексного развития территорий (КРТ) реорганизуют два... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T09:12:00+03:00
2025-04-09T09:12:00+03:00
коммунарка (москва)
новомосковский административный округ
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. В Новомосковском административном округе в районе Коммунарка по программе комплексного развития территорий (КРТ) реорганизуют два участка площадью почти 14 гектаров, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Проект решения размещен на сайте городского правительства. Участки, где проведут редевелопмент, находятся рядом со станцией метро "Коммунарка", вблизи улицы Александры Монаховой. Там построят жилой квартал и инфраструктурные объекты."Благодаря строительству различных объектов здесь планируется создать свыше 2,5 тысячи рабочих мест. Инвестиции в реализацию проекта составят 60,64 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект оценивается более чем в один миллиард рублей", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В новых жилых комплексах смогут поселиться около 4 тысяч человек. Рядом с ними появятся административно-деловой комплекс более чем на 60 тысяч "квадратов" и физкультурно-оздоровительный центр примерно на 5 тысяч "квадратов". У обоих объектов будут паркинги на 740 и 300 автомобилей соответственно.
https://ria.ru/20250211/efimov-1998485743.html
коммунарка (москва)
новомосковский административный округ
москва
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коммунарка (москва), новомосковский административный округ, владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы
Коммунарка (Москва), Новомосковский административный округ, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Коммунарке в рамках КРТ построят жилой квартал и деловой комплекс

Ефимов: в НАО в рамках КРТ возведут квартал со спортивным и деловым комплексами

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. В Новомосковском административном округе в районе Коммунарка по программе комплексного развития территорий (КРТ) реорганизуют два участка площадью почти 14 гектаров, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Проект решения размещен на сайте городского правительства. Участки, где проведут редевелопмент, находятся рядом со станцией метро "Коммунарка", вблизи улицы Александры Монаховой. Там построят жилой квартал и инфраструктурные объекты.
"Благодаря строительству различных объектов здесь планируется создать свыше 2,5 тысячи рабочих мест. Инвестиции в реализацию проекта составят 60,64 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект оценивается более чем в один миллиард рублей", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В новых жилых комплексах смогут поселиться около 4 тысяч человек. Рядом с ними появятся административно-деловой комплекс более чем на 60 тысяч "квадратов" и физкультурно-оздоровительный центр примерно на 5 тысяч "квадратов". У обоих объектов будут паркинги на 740 и 300 автомобилей соответственно.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
Ефимов: в Коммунарке в рамках КРТ создадут многофункциональное пространство
11 февраля, 09:14
 
Коммунарка (Москва)Новомосковский административный округВладимир Ефимов (Правительство Москвы)МоскваГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
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