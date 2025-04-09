https://ria.ru/20250409/moskva-2010126837.html

Ефимов: в Коммунарке в рамках КРТ построят жилой квартал и деловой комплекс

Ефимов: в Коммунарке в рамках КРТ построят жилой квартал и деловой комплекс - РИА Новости, 09.04.2025

Ефимов: в Коммунарке в рамках КРТ построят жилой квартал и деловой комплекс

МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. В Новомосковском административном округе в районе Коммунарка по программе комплексного развития территорий (КРТ) реорганизуют два... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T09:12:00+03:00

2025-04-09T09:12:00+03:00

2025-04-09T09:12:00+03:00

коммунарка (москва)

новомосковский административный округ

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. В Новомосковском административном округе в районе Коммунарка по программе комплексного развития территорий (КРТ) реорганизуют два участка площадью почти 14 гектаров, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Проект решения размещен на сайте городского правительства. Участки, где проведут редевелопмент, находятся рядом со станцией метро "Коммунарка", вблизи улицы Александры Монаховой. Там построят жилой квартал и инфраструктурные объекты."Благодаря строительству различных объектов здесь планируется создать свыше 2,5 тысячи рабочих мест. Инвестиции в реализацию проекта составят 60,64 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект оценивается более чем в один миллиард рублей", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В новых жилых комплексах смогут поселиться около 4 тысяч человек. Рядом с ними появятся административно-деловой комплекс более чем на 60 тысяч "квадратов" и физкультурно-оздоровительный центр примерно на 5 тысяч "квадратов". У обоих объектов будут паркинги на 740 и 300 автомобилей соответственно.

https://ria.ru/20250211/efimov-1998485743.html

коммунарка (москва)

новомосковский административный округ

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

коммунарка (москва), новомосковский административный округ, владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы