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В Молдавии опасаются, что власти запретят празднование Дня Победы - РИА Новости, 09.04.2025
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16:41 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/moldavija-2010292532.html
В Молдавии опасаются, что власти запретят празднование Дня Победы
В Молдавии опасаются, что власти запретят празднование Дня Победы - РИА Новости, 09.04.2025
В Молдавии опасаются, что власти запретят празднование Дня Победы
Правящая партия Молдавии "Действие и солидарность" готовит законопроект, который запрещает ряд массовых мероприятий, он может быть использован как предлог для... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T16:41:00+03:00
2025-04-09T16:41:00+03:00
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КИШИНЕВ, 9 апр - РИА Новости. Правящая партия Молдавии "Действие и солидарность" готовит законопроект, который запрещает ряд массовых мероприятий, он может быть использован как предлог для запрета Дня Победы 9 мая, считает член оппозиционного блока "Победа" Юрий Витнянский. "Очередная попытка запретить День Победы? Согласно проекту закона, находящемуся на ранней стадии разработки, власти через суд смогут запрещать мероприятия, если они направлены на "призыв к военной агрессии, насилию, дискриминации или угрозу безопасности и общественному порядку". Мы уже не раз наблюдали, как "желтый" режим интерпретирует и подгоняет законы под свои интересы и хотелки", - написал Витнянский в своем Telegram-канале. Он отметил, что власти уже запретили в стране ношение георгиевской ленты и трансляцию военных фильмов. "Не удивлюсь, если новый закон будет использован для запрета проведения торжественных мероприятий по случаю победы над фашистскими захватчиками. Мы будем отстаивать наше право на свободу, какие бы противочеловеческие законы не принимала власть. Историю они не сотрут", - подчеркнул политик. В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
https://ria.ru/20250206/moldaviya-1997735186.html
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в мире, молдавия, румыния, венгрия, 80-летие победы в великой отечественной войне
В мире, Молдавия, Румыния, Венгрия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Молдавии опасаются, что власти запретят празднование Дня Победы

Молдавская оппозиция опасается запрета властями массовых мероприятий 9 мая

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 9 апр - РИА Новости. Правящая партия Молдавии "Действие и солидарность" готовит законопроект, который запрещает ряд массовых мероприятий, он может быть использован как предлог для запрета Дня Победы 9 мая, считает член оппозиционного блока "Победа" Юрий Витнянский.
"Очередная попытка запретить День Победы? Согласно проекту закона, находящемуся на ранней стадии разработки, власти через суд смогут запрещать мероприятия, если они направлены на "призыв к военной агрессии, насилию, дискриминации или угрозу безопасности и общественному порядку". Мы уже не раз наблюдали, как "желтый" режим интерпретирует и подгоняет законы под свои интересы и хотелки", - написал Витнянский в своем Telegram-канале.
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Он отметил, что власти уже запретили в стране ношение георгиевской ленты и трансляцию военных фильмов.
"Не удивлюсь, если новый закон будет использован для запрета проведения торжественных мероприятий по случаю победы над фашистскими захватчиками. Мы будем отстаивать наше право на свободу, какие бы противочеловеческие законы не принимала власть. Историю они не сотрут", - подчеркнул политик.
В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
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В миреМолдавияРумынияВенгрия80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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