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Мишустин обозначил приоритеты для властей в сфере социальной поддержки - РИА Новости, 09.04.2025
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11:52 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/mishustin-2010196729.html
Мишустин обозначил приоритеты для властей в сфере социальной поддержки
Мишустин обозначил приоритеты для властей в сфере социальной поддержки - РИА Новости, 09.04.2025
Мишустин обозначил приоритеты для властей в сфере социальной поддержки
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал заботу о семьях с детьми, участниках СВО и гражданах с инвалидностью приоритетом для властей РФ в сфере социальной... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T11:52:00+03:00
2025-04-09T11:52:00+03:00
общество
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал заботу о семьях с детьми, участниках СВО и гражданах с инвалидностью приоритетом для властей РФ в сфере социальной поддержки. "Забота о семьях с детьми, участниках специальной военной операции и их близких и, конечно, пожилых гражданах и людях с инвалидностью – безусловный приоритет", - отметил Мишустин в видеообращении к участникам расширенного заседания коллегии Минтруда. Глава российского кабмина подчеркнул необходимость и дальше делать все необходимое для роста благополучия российских семей, в частности, "повысить качество и доступность социальных услуг". Кроме того, Мишустин поблагодарил сотрудников Минтруда и Соцфонда РФ за их вклад в организацию системы по предоставлению помощи людям, различных выплат, а также – за адресную работу с семьями в трудной жизненной ситуации, сопровождение получателей социальных контрактов, содействие в профессиональной самореализации граждан. "Социальная сфера, вся отрасль, в которой вы трудитесь, – всегда в центре внимания президента и правительства", - резюмировал он.
https://ria.ru/20250408/mishustin-2010073876.html
https://ria.ru/20250407/putin-2009806113.html
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общество, россия, михаил мишустин
Общество, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин обозначил приоритеты для властей в сфере социальной поддержки

Мишустин: забота об инвалидах и семьях участников СВО находится в приоритете

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Михаил Мишустин . Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал заботу о семьях с детьми, участниках СВО и гражданах с инвалидностью приоритетом для властей РФ в сфере социальной поддержки.
"Забота о семьях с детьми, участниках специальной военной операции и их близких и, конечно, пожилых гражданах и людях с инвалидностью – безусловный приоритет", - отметил Мишустин в видеообращении к участникам расширенного заседания коллегии Минтруда.
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Глава российского кабмина подчеркнул необходимость и дальше делать все необходимое для роста благополучия российских семей, в частности, "повысить качество и доступность социальных услуг".
Кроме того, Мишустин поблагодарил сотрудников Минтруда и Соцфонда РФ за их вклад в организацию системы по предоставлению помощи людям, различных выплат, а также – за адресную работу с семьями в трудной жизненной ситуации, сопровождение получателей социальных контрактов, содействие в профессиональной самореализации граждан.
"Социальная сфера, вся отрасль, в которой вы трудитесь, – всегда в центре внимания президента и правительства", - резюмировал он.
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