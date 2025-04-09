https://ria.ru/20250409/mishustin-2010193796.html
Мишустин поручил продолжить модернизацию службы занятости
Мишустин поручил продолжить модернизацию службы занятости - РИА Новости, 09.04.2025
Мишустин поручил продолжить модернизацию службы занятости
Глава правительства России Михаил Мишустин поручил министерству труда и социальной защиты РФ продолжить модернизацию службы занятости в стране. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T11:40:00+03:00
2025-04-09T11:40:00+03:00
2025-04-09T11:40:00+03:00
россия
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Глава правительства России Михаил Мишустин поручил министерству труда и социальной защиты РФ продолжить модернизацию службы занятости в стране. Премьер в своем обращении к участникам расширенного заседания коллегии Минтруда отдельно остановился на вопросах, связанных с ситуацией на рынке труда. "Надо продолжить и модернизацию службы занятости, чтобы она отвечала вызовам времени и запросам граждан, усилить взаимодействие с компаниями и, конечно, с молодежью. От того, как будет выстроена такая работа, зависит будущая карьера ребят и кадровая обеспеченность российской экономики. Уделите этой теме отдельное внимание", - попросил Мишустин.
https://ria.ru/20250408/mishustin-2010073876.html
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россия, михаил мишустин, общество
Россия, Михаил Мишустин, Общество
Мишустин поручил продолжить модернизацию службы занятости
Мишустин поручил Минтруду продолжить модернизацию службы занятости в России