https://ria.ru/20250409/mishustin-2010193796.html

Мишустин поручил продолжить модернизацию службы занятости

Мишустин поручил продолжить модернизацию службы занятости - РИА Новости, 09.04.2025

Мишустин поручил продолжить модернизацию службы занятости

Глава правительства России Михаил Мишустин поручил министерству труда и социальной защиты РФ продолжить модернизацию службы занятости в стране. РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T11:40:00+03:00

2025-04-09T11:40:00+03:00

2025-04-09T11:40:00+03:00

россия

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Глава правительства России Михаил Мишустин поручил министерству труда и социальной защиты РФ продолжить модернизацию службы занятости в стране. Премьер в своем обращении к участникам расширенного заседания коллегии Минтруда отдельно остановился на вопросах, связанных с ситуацией на рынке труда. "Надо продолжить и модернизацию службы занятости, чтобы она отвечала вызовам времени и запросам граждан, усилить взаимодействие с компаниями и, конечно, с молодежью. От того, как будет выстроена такая работа, зависит будущая карьера ребят и кадровая обеспеченность российской экономики. Уделите этой теме отдельное внимание", - попросил Мишустин.

https://ria.ru/20250408/mishustin-2010073876.html

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россия, михаил мишустин, общество