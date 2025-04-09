https://ria.ru/20250409/mintsifry-2010258395.html

Минцифры возобновило дискуссию по "золотому диапазону" частот для 5G

Минцифры возобновило дискуссию по "золотому диапазону" частот для 5G - РИА Новости, 09.04.2025

Минцифры возобновило дискуссию по "золотому диапазону" частот для 5G

Минцифры РФ возобновило дискуссию по "золотому диапазону" частот, который сейчас занят спецслужбами, заявил глава ведомства Максут Шадаев. РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T14:54:00+03:00

2025-04-09T14:54:00+03:00

2025-04-09T14:54:00+03:00

россия

максут шадаев

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149791/06/1497910656_0:0:6623:3726_1920x0_80_0_0_39ba6c5ee77e998a388e3577079dd800.jpg

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Минцифры РФ возобновило дискуссию по "золотому диапазону" частот, который сейчас занят спецслужбами, заявил глава ведомства Максут Шадаев. "Золотой диапазон" - это полоса 3,4-3,8 ГГц, которая считается наилучшей для высокоскоростной передачи данных в формате 5G. Сейчас он занят большим количеством пользователей, в том числе спецслужбами. Вопрос высвобождения этого диапазона для 5G обсуждается уже долгое время. "Я так очень аккуратно скажу, что дискуссия по "золотому диапазону" аккуратно возобновлена. Но без конкретики, сейчас точно ничего не скажем, но по крайней мере с нами начали обсуждение. Ну это уже, так сказать, лед тронулся. Это очень хорошо", - сказал Шадаев, выступая на конференции "Ведомости Телеком 2025". Он уточнил в беседе с журналистами, что частоты этого диапазона пока не будут выставляться на аукцион частот для 5G.

https://ria.ru/20250401/gosuslugi-2008762299.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, максут шадаев, технологии