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Минцифры возобновило дискуссию по "золотому диапазону" частот для 5G - РИА Новости, 09.04.2025
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14:54 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/mintsifry-2010258395.html
Минцифры возобновило дискуссию по "золотому диапазону" частот для 5G
Минцифры возобновило дискуссию по "золотому диапазону" частот для 5G - РИА Новости, 09.04.2025
Минцифры возобновило дискуссию по "золотому диапазону" частот для 5G
Минцифры РФ возобновило дискуссию по "золотому диапазону" частот, который сейчас занят спецслужбами, заявил глава ведомства Максут Шадаев. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T14:54:00+03:00
2025-04-09T14:54:00+03:00
россия
максут шадаев
технологии
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Минцифры РФ возобновило дискуссию по "золотому диапазону" частот, который сейчас занят спецслужбами, заявил глава ведомства Максут Шадаев. "Золотой диапазон" - это полоса 3,4-3,8 ГГц, которая считается наилучшей для высокоскоростной передачи данных в формате 5G. Сейчас он занят большим количеством пользователей, в том числе спецслужбами. Вопрос высвобождения этого диапазона для 5G обсуждается уже долгое время. "Я так очень аккуратно скажу, что дискуссия по "золотому диапазону" аккуратно возобновлена. Но без конкретики, сейчас точно ничего не скажем, но по крайней мере с нами начали обсуждение. Ну это уже, так сказать, лед тронулся. Это очень хорошо", - сказал Шадаев, выступая на конференции "Ведомости Телеком 2025". Он уточнил в беседе с журналистами, что частоты этого диапазона пока не будут выставляться на аукцион частот для 5G.
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россия, максут шадаев, технологии
Россия, Максут Шадаев, Технологии
Минцифры возобновило дискуссию по "золотому диапазону" частот для 5G

Шадаев: Минцифры возобновило дискуссию по золотому диапазону частот для 5G

© Fotolia / Andrey PopovСим-карты для мобильного телефона
Сим-карты для мобильного телефона - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© Fotolia / Andrey Popov
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Минцифры РФ возобновило дискуссию по "золотому диапазону" частот, который сейчас занят спецслужбами, заявил глава ведомства Максут Шадаев.
"Золотой диапазон" - это полоса 3,4-3,8 ГГц, которая считается наилучшей для высокоскоростной передачи данных в формате 5G. Сейчас он занят большим количеством пользователей, в том числе спецслужбами. Вопрос высвобождения этого диапазона для 5G обсуждается уже долгое время.
"Я так очень аккуратно скажу, что дискуссия по "золотому диапазону" аккуратно возобновлена. Но без конкретики, сейчас точно ничего не скажем, но по крайней мере с нами начали обсуждение. Ну это уже, так сказать, лед тронулся. Это очень хорошо", - сказал Шадаев, выступая на конференции "Ведомости Телеком 2025".
Он уточнил в беседе с журналистами, что частоты этого диапазона пока не будут выставляться на аукцион частот для 5G.
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