https://ria.ru/20250409/minobrnauki-2010187430.html
Минобрнауки оказывает поддержку следствию после задержания ректора ПсковГУ
Минобрнауки оказывает поддержку следствию после задержания ректора ПсковГУ - РИА Новости, 09.04.2025
Минобрнауки оказывает поддержку следствию после задержания ректора ПсковГУ
Правоохранительным органам в связи с задержанием ректора Псковского госуниверситета Натальи Ильиной оказывается необходимое содействие, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T11:12:00+03:00
2025-04-09T11:12:00+03:00
2025-04-09T11:13:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Правоохранительным органам в связи с задержанием ректора Псковского госуниверситета Натальи Ильиной оказывается необходимое содействие, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ. "Задержание Натальи Ильиной подтверждаем... Правоохранительным органам оказывается необходимое содействие", - говорится в сообщении. Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости о задержании Ильиной по делу о хищении бюджетных средств. Ректор Псковского госуниверситета задекларировала за 2020 год более 15 миллионов рублей, а уже в следующем году - 3,2 миллиона рублей и квартиру, свидетельствуют данные деклараций, с которыми ознакомилось РИА Новости.
https://ria.ru/20250408/rektor-2010126595.html
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происшествия
Минобрнауки оказывает поддержку следствию после задержания ректора ПсковГУ
Минобрнауки подтвердило задержание ректора ПсковГУ Ильиной
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Правоохранительным органам в связи с задержанием ректора Псковского госуниверситета Натальи Ильиной оказывается необходимое содействие, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ.
"Задержание Натальи Ильиной подтверждаем... Правоохранительным органам оказывается необходимое содействие", - говорится в сообщении.
Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости о задержании Ильиной по делу о хищении бюджетных средств. Ректор Псковского госуниверситета задекларировала за 2020 год более 15 миллионов рублей, а уже в следующем году - 3,2 миллиона рублей и квартиру, свидетельствуют данные деклараций, с которыми ознакомилось РИА Новости.