https://ria.ru/20250409/minobrnauki-2010187430.html

Минобрнауки оказывает поддержку следствию после задержания ректора ПсковГУ

Минобрнауки оказывает поддержку следствию после задержания ректора ПсковГУ - РИА Новости, 09.04.2025

Минобрнауки оказывает поддержку следствию после задержания ректора ПсковГУ

Правоохранительным органам в связи с задержанием ректора Псковского госуниверситета Натальи Ильиной оказывается необходимое содействие, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T11:12:00+03:00

2025-04-09T11:12:00+03:00

2025-04-09T11:13:00+03:00

происшествия

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Правоохранительным органам в связи с задержанием ректора Псковского госуниверситета Натальи Ильиной оказывается необходимое содействие, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ. "Задержание Натальи Ильиной подтверждаем... Правоохранительным органам оказывается необходимое содействие", - говорится в сообщении. Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости о задержании Ильиной по делу о хищении бюджетных средств. Ректор Псковского госуниверситета задекларировала за 2020 год более 15 миллионов рублей, а уже в следующем году - 3,2 миллиона рублей и квартиру, свидетельствуют данные деклараций, с которыми ознакомилось РИА Новости.

https://ria.ru/20250408/rektor-2010126595.html

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2025

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происшествия