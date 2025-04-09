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Группировка "Север" уничтожила до 120 военных ВСУ в Харьковской области
Группировка "Север" уничтожила до 120 военных ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 09.04.2025
Группировка "Север" уничтожила до 120 военных ВСУ в Харьковской области
ВСУ за сутки потеряли до 120 военных в зоне действий подразделений российской группировки войск "Север" на белгородском и харьковском направлениях, сообщило в... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T14:01:00+03:00
2025-04-09T14:01:00+03:00
2025-04-09T14:11:00+03:00
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 120 военных в зоне действий подразделений российской группировки войск "Север" на белгородском и харьковском направлениях, сообщило в среду министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на белгородском направлении нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны, двух штурмовых полков ВСУ и четырех бригад теробороны в районах населенных пунктов Краснополье, Петрушевка, Степок, Турья, Окоп, Угроеды, Миропольское и Проходы Сумской области. На харьковском направлении поражены живая сила и техника механизированной, двух мотопехотных бригад, зенитно-ракетного полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Петровка, Ковали, Волчанск, Золочев Харьковской области и города Харьков", - говорится в сводке военного ведомства."Потери противника составили до 120 военнослужащих, две боевые бронированные машины, установка разминирования УР-77, два автомобиля, два орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы", - отмечает Минобороны РФ.
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Группировка "Север" уничтожила до 120 военных ВСУ в Харьковской области
Минобороны: "Север" уничтожил технику и до 120 военных ВСУ в Харьковской области