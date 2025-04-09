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Группировка "Север" уничтожила до 120 военных ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 09.04.2025
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14:01 09.04.2025 (обновлено: 14:11 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/minoborony-2010232838.html
Группировка "Север" уничтожила до 120 военных ВСУ в Харьковской области
Группировка "Север" уничтожила до 120 военных ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 09.04.2025
Группировка "Север" уничтожила до 120 военных ВСУ в Харьковской области
ВСУ за сутки потеряли до 120 военных в зоне действий подразделений российской группировки войск "Север" на белгородском и харьковском направлениях, сообщило в... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T14:01:00+03:00
2025-04-09T14:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
россия
вооруженные силы украины
сумская область
волчанск
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 120 военных в зоне действий подразделений российской группировки войск "Север" на белгородском и харьковском направлениях, сообщило в среду министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на белгородском направлении нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны, двух штурмовых полков ВСУ и четырех бригад теробороны в районах населенных пунктов Краснополье, Петрушевка, Степок, Турья, Окоп, Угроеды, Миропольское и Проходы Сумской области. На харьковском направлении поражены живая сила и техника механизированной, двух мотопехотных бригад, зенитно-ракетного полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Петровка, Ковали, Волчанск, Золочев Харьковской области и города Харьков", - говорится в сводке военного ведомства."Потери противника составили до 120 военнослужащих, две боевые бронированные машины, установка разминирования УР-77, два автомобиля, два орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы", - отмечает Минобороны РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, харьковская область, россия, вооруженные силы украины, сумская область, волчанск, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Сумская область, Волчанск, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Группировка "Север" уничтожила до 120 военных ВСУ в Харьковской области

Минобороны: "Север" уничтожил технику и до 120 военных ВСУ в Харьковской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 120 военных в зоне действий подразделений российской группировки войск "Север" на белгородском и харьковском направлениях, сообщило в среду министерство обороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" на белгородском направлении нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны, двух штурмовых полков ВСУ и четырех бригад теробороны в районах населенных пунктов Краснополье, Петрушевка, Степок, Турья, Окоп, Угроеды, Миропольское и Проходы Сумской области. На харьковском направлении поражены живая сила и техника механизированной, двух мотопехотных бригад, зенитно-ракетного полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Петровка, Ковали, Волчанск, Золочев Харьковской области и города Харьков", - говорится в сводке военного ведомства.
"Потери противника составили до 120 военнослужащих, две боевые бронированные машины, установка разминирования УР-77, два автомобиля, два орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы", - отмечает Минобороны РФ.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьРоссияВооруженные силы УкраиныСумская областьВолчанскМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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