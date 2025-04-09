https://ria.ru/20250409/minoborony-2010155750.html

Над Оренбургской областью сбили четыре беспилотника

Над Оренбургской областью сбили четыре беспилотника - РИА Новости, 09.04.2025

Над Оренбургской областью сбили четыре беспилотника

Средства ПВО утром сбили четыре украинских беспилотника над Оренбургской областью, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T08:18:00+03:00

2025-04-09T08:18:00+03:00

2025-04-09T08:26:00+03:00

безопасность

оренбургская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Средства ПВО утром сбили четыре украинских беспилотника над Оренбургской областью, сообщило Минобороны России."С 6.30 до 7.05 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Оренбургской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250409/spetsoperatsiya-2010148831.html

оренбургская область

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безопасность, оренбургская область, министерство обороны рф (минобороны рф)