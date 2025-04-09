https://ria.ru/20250409/minoborony-2010155750.html
Над Оренбургской областью сбили четыре беспилотника
Над Оренбургской областью сбили четыре беспилотника - РИА Новости, 09.04.2025
Над Оренбургской областью сбили четыре беспилотника
Средства ПВО утром сбили четыре украинских беспилотника над Оренбургской областью, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T08:18:00+03:00
2025-04-09T08:18:00+03:00
2025-04-09T08:26:00+03:00
безопасность
оренбургская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Средства ПВО утром сбили четыре украинских беспилотника над Оренбургской областью, сообщило Минобороны России."С 6.30 до 7.05 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Оренбургской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250409/spetsoperatsiya-2010148831.html
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безопасность, оренбургская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Оренбургская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Оренбургской областью сбили четыре беспилотника
Минобороны: над Оренбургской областью сбили четыре беспилотника