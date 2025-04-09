https://ria.ru/20250409/minjust-2010292372.html

Минюст проверит Урганта на возможность признания иноагентом

Минюст проверит Урганта на возможность признания иноагентом - РИА Новости, 09.04.2025

Минюст проверит Урганта на возможность признания иноагентом

Министерство юстиции РФ проверит, нет ли в деятельности телеведущего Ивана Урганта признаков иностранного агента, следует из ответа ведомства на обращение... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T16:41:00+03:00

2025-04-09T16:41:00+03:00

2025-04-09T16:41:00+03:00

общество

россия

иван ургант

константин чуйченко

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Министерство юстиции РФ проверит, нет ли в деятельности телеведущего Ивана Урганта признаков иностранного агента, следует из ответа ведомства на обращение депутата Госдумы Николая Новичкова, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "С целью выявления в деятельности вышеуказанного лица признаков иностранного агента Минюстом России проводятся контрольные мероприятия", - сказано в ответе ведомства. В документе также отмечается, что в случае наличия сведений, подтверждающих признаки иноагента, Минюстом будет рассмотрен вопрос о включении Урганта в реестр иностранных агентов. Ранее Новичков направил обращение министру юстиции РФ Константину Чуйченко с просьбой проверить наличие иностранного влияния на телеведущего Ивана Урганта.

https://ria.ru/20250319/urgant-2005961023.html

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общество, россия, иван ургант, константин чуйченко