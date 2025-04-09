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Минюст проверит Урганта на возможность признания иноагентом - РИА Новости, 09.04.2025
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16:41 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/minjust-2010292372.html
Минюст проверит Урганта на возможность признания иноагентом
Минюст проверит Урганта на возможность признания иноагентом - РИА Новости, 09.04.2025
Минюст проверит Урганта на возможность признания иноагентом
Министерство юстиции РФ проверит, нет ли в деятельности телеведущего Ивана Урганта признаков иностранного агента, следует из ответа ведомства на обращение... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T16:41:00+03:00
2025-04-09T16:41:00+03:00
общество
россия
иван ургант
константин чуйченко
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Министерство юстиции РФ проверит, нет ли в деятельности телеведущего Ивана Урганта признаков иностранного агента, следует из ответа ведомства на обращение депутата Госдумы Николая Новичкова, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "С целью выявления в деятельности вышеуказанного лица признаков иностранного агента Минюстом России проводятся контрольные мероприятия", - сказано в ответе ведомства. В документе также отмечается, что в случае наличия сведений, подтверждающих признаки иноагента, Минюстом будет рассмотрен вопрос о включении Урганта в реестр иностранных агентов. Ранее Новичков направил обращение министру юстиции РФ Константину Чуйченко с просьбой проверить наличие иностранного влияния на телеведущего Ивана Урганта.
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общество, россия, иван ургант, константин чуйченко
Общество, Россия, Иван Ургант, Константин Чуйченко
Минюст проверит Урганта на возможность признания иноагентом

Минюст проверит наличие признаков иноагента в деятельности Урганта

© Фото : Иван УргантИван Ургант
Иван Ургант - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© Фото : Иван Ургант
Иван Ургант. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Министерство юстиции РФ проверит, нет ли в деятельности телеведущего Ивана Урганта признаков иностранного агента, следует из ответа ведомства на обращение депутата Госдумы Николая Новичкова, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"С целью выявления в деятельности вышеуказанного лица признаков иностранного агента Минюстом России проводятся контрольные мероприятия", - сказано в ответе ведомства.
В документе также отмечается, что в случае наличия сведений, подтверждающих признаки иноагента, Минюстом будет рассмотрен вопрос о включении Урганта в реестр иностранных агентов.
Ранее Новичков направил обращение министру юстиции РФ Константину Чуйченко с просьбой проверить наличие иностранного влияния на телеведущего Ивана Урганта.
Телеведущий Иван Ургант - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Ургант закрыл ИП в Париже после публикации РИА Новости
19 марта, 13:54
 
ОбществоРоссияИван УргантКонстантин Чуйченко
 
 
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