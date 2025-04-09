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Минфин США прокомментировал решение Трампа о приостановке пошлин
Минфин США прокомментировал решение Трампа о приостановке пошлин - РИА Новости, 09.04.2025
Минфин США прокомментировал решение Трампа о приостановке пошлин
Решение президента США Дональда Трампа приостановить введение зеркальных пошлин в отношении более чем 75 стран не распространяется на "секторальные" пошлины,... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T22:06:00+03:00
2025-04-09T22:06:00+03:00
2025-04-09T22:06:00+03:00
сша
дональд трамп
скотт бессент
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа приостановить введение зеркальных пошлин в отношении более чем 75 стран не распространяется на "секторальные" пошлины, включая фармацевтику и древесину, заявил американский министр финансов Скотт Бессент. Во время общения с журналистами в Белом доме, главу минфина спросили о том, распространяется ли пауза, которую объявил Трамп, на пошлины в отношении целых секторов импортных товаров, ранее также объявленные американским лидером, включая фармацевтику и древесину. "Нет", - ответил Бессент.
https://ria.ru/20250409/rost-2010343682.html
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сша, дональд трамп, скотт бессент, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Минфин США прокомментировал решение Трампа о приостановке пошлин
Минфин США: решение Трампа не распространяется на секторальные пошлины