https://ria.ru/20250409/minfin-2010350683.html

Минфин США прокомментировал решение Трампа о приостановке пошлин

Минфин США прокомментировал решение Трампа о приостановке пошлин - РИА Новости, 09.04.2025

Минфин США прокомментировал решение Трампа о приостановке пошлин

Решение президента США Дональда Трампа приостановить введение зеркальных пошлин в отношении более чем 75 стран не распространяется на "секторальные" пошлины,... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T22:06:00+03:00

2025-04-09T22:06:00+03:00

2025-04-09T22:06:00+03:00

сша

дональд трамп

скотт бессент

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа приостановить введение зеркальных пошлин в отношении более чем 75 стран не распространяется на "секторальные" пошлины, включая фармацевтику и древесину, заявил американский министр финансов Скотт Бессент. Во время общения с журналистами в Белом доме, главу минфина спросили о том, распространяется ли пауза, которую объявил Трамп, на пошлины в отношении целых секторов импортных товаров, ранее также объявленные американским лидером, включая фармацевтику и древесину. "Нет", - ответил Бессент.

https://ria.ru/20250409/rost-2010343682.html

сша

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