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Минфин США допустил исключение китайских акций с американских бирж - РИА Новости, 09.04.2025
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17:20 09.04.2025 (обновлено: 18:32 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/minfin-2010309237.html
Минфин США допустил исключение китайских акций с американских бирж
Минфин США допустил исключение китайских акций с американских бирж - РИА Новости, 09.04.2025
Минфин США допустил исключение китайских акций с американских бирж
Министр финансов США Скотт Бессент не исключил возможность делистинга китайских акций с американских бирж и отметил, что "все варианты обсуждаются". РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T17:20:00+03:00
2025-04-09T18:32:00+03:00
китай
сша
пекин
скотт бессент
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент не исключил возможность делистинга китайских акций с американских бирж и отметил, что "все варианты обсуждаются". "Я думаю, что все обсуждается", - сказал Бессент в интервью телеканалу Fox Business в ответ на вопрос о том, готова ли администрация президента США Дональда Трампа убрать китайские акции с американских бирж на фоне эскалации взаимных пошлин между двумя странами. Ранее Трамп заявил, что дополнительные пошлины на товары из Китая в размере 104% будут действовать со среды. До этого размер пошлины должен был составить 34%, однако Пекин ввел зеркальную пошлину, а Трамп принял решение повысить ставку до тех пор, пока Пекин не откажется от ответных мер. В среду Китай заявил, что с 10 апреля увеличит дополнительную ставку тарифов на все импортируемые из США товары с 34% до 84%. Бессент выразил сожаление по поводу введения Китаем ответных пошлин и заявил, что это "проигрышный" для Пекина путь. По его словам, страны смогут "двигаться дальше", если США изменят экономический приоритет в сторону производства, а Китай - в сторону потребления. "США пытаются изменить экономический баланс в сторону увеличения производства. Китаю необходимо изменить баланс в сторону увеличения потребления. Если в какой-то момент мы сможем прийти к этому, тогда мы сможем двигаться вместе в одном направлении", - добавил он. Бессент также предостерег Пекин от попыток девальвировать свою валюту. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составила 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс.
https://ria.ru/20250409/ekonomist-2010144288.html
https://ria.ru/20250408/minfin-2010047605.html
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китай, сша, пекин, скотт бессент, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире
Китай, США, Пекин, Скотт Бессент, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Минфин США допустил исключение китайских акций с американских бирж

Глава Минфина США Бессент допустил делистинг китайских акций с американских бирж

© Getty Images / Spencer PlattТрейдеры во время торгов Нью-Йоркской фондовой биржи. 9 апреля 2025
Трейдеры во время торгов Нью-Йоркской фондовой биржи. 9 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© Getty Images / Spencer Platt
Трейдеры во время торгов Нью-Йоркской фондовой биржи. 9 апреля 2025
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ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент не исключил возможность делистинга китайских акций с американских бирж и отметил, что "все варианты обсуждаются".
"Я думаю, что все обсуждается", - сказал Бессент в интервью телеканалу Fox Business в ответ на вопрос о том, готова ли администрация президента США Дональда Трампа убрать китайские акции с американских бирж на фоне эскалации взаимных пошлин между двумя странами.
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Вчера, 05:09
Ранее Трамп заявил, что дополнительные пошлины на товары из Китая в размере 104% будут действовать со среды. До этого размер пошлины должен был составить 34%, однако Пекин ввел зеркальную пошлину, а Трамп принял решение повысить ставку до тех пор, пока Пекин не откажется от ответных мер. В среду Китай заявил, что с 10 апреля увеличит дополнительную ставку тарифов на все импортируемые из США товары с 34% до 84%.
Бессент выразил сожаление по поводу введения Китаем ответных пошлин и заявил, что это "проигрышный" для Пекина путь.
По его словам, страны смогут "двигаться дальше", если США изменят экономический приоритет в сторону производства, а Китай - в сторону потребления.
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"США пытаются изменить экономический баланс в сторону увеличения производства. Китаю необходимо изменить баланс в сторону увеличения потребления. Если в какой-то момент мы сможем прийти к этому, тогда мы сможем двигаться вместе в одном направлении", - добавил он.
Бессент также предостерег Пекин от попыток девальвировать свою валюту.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составила 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс.
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КитайСШАПекинСкотт БессентДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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