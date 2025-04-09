https://ria.ru/20250409/minfin-2010202395.html

Минфин подготовил проект условий для возврата иностранных компаний в Россию

Минфин подготовил проект условий для возврата иностранных компаний в Россию - РИА Новости, 09.04.2025

Минфин подготовил проект условий для возврата иностранных компаний в Россию

Минфин подготовил проект с перечнем требований для иностранных компаний, желающих вернуться в Россию, сообщил РИА Новости замглавы министерства Иван Чебесков. РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T12:15:00+03:00

2025-04-09T12:15:00+03:00

2025-04-09T13:09:00+03:00

экономика

владимир путин

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

goldman sachs

газпром

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Минфин подготовил проект с перечнем требований для иностранных компаний, желающих вернуться в Россию, сообщил РИА Новости замглавы министерства Иван Чебесков."Проект подготовили. Как раз на этой неделе у нас планируется обсуждение. На площадке правкомиссии обсудим", — рассказал он.При этом условия выхода зарубежного бизнеса из России не изменятся, отметил замминистра. Чебесков также прокомментировал обсуждение по распоряжению о выходе нерезидентов из российских активов. "Сложно делать какие-то прогнозы на будущее. Это решение — распоряжение президента. Мы не можем за администрацию делать прогноз, но я не исключаю, что будут дополнительные разрешения в будущем", — заключил он.На прошлой неделе президент Владимир Путин разрешил ЗАО "Балчуг Капитал" приобрести у американской банковской группы Goldman Sachs акции нескольких российских компаний, включая "Газпром" и "Роснефть".

https://ria.ru/20250404/ssha-2009231540.html

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экономика, владимир путин, россия, министерство финансов рф (минфин россии), goldman sachs, газпром