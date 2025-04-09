https://ria.ru/20250409/minfin-2010202395.html
Минфин подготовил проект условий для возврата иностранных компаний в Россию
Минфин подготовил проект условий для возврата иностранных компаний в Россию - РИА Новости, 09.04.2025
Минфин подготовил проект условий для возврата иностранных компаний в Россию
Минфин подготовил проект с перечнем требований для иностранных компаний, желающих вернуться в Россию, сообщил РИА Новости замглавы министерства Иван Чебесков. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T12:15:00+03:00
2025-04-09T12:15:00+03:00
2025-04-09T13:09:00+03:00
экономика
владимир путин
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
goldman sachs
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Минфин подготовил проект с перечнем требований для иностранных компаний, желающих вернуться в Россию, сообщил РИА Новости замглавы министерства Иван Чебесков."Проект подготовили. Как раз на этой неделе у нас планируется обсуждение. На площадке правкомиссии обсудим", — рассказал он.При этом условия выхода зарубежного бизнеса из России не изменятся, отметил замминистра. Чебесков также прокомментировал обсуждение по распоряжению о выходе нерезидентов из российских активов. "Сложно делать какие-то прогнозы на будущее. Это решение — распоряжение президента. Мы не можем за администрацию делать прогноз, но я не исключаю, что будут дополнительные разрешения в будущем", — заключил он.На прошлой неделе президент Владимир Путин разрешил ЗАО "Балчуг Капитал" приобрести у американской банковской группы Goldman Sachs акции нескольких российских компаний, включая "Газпром" и "Роснефть".
https://ria.ru/20250404/ssha-2009231540.html
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экономика, владимир путин, россия, министерство финансов рф (минфин россии), goldman sachs, газпром
Экономика, Владимир Путин, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Goldman Sachs, Газпром
Минфин подготовил проект условий для возврата иностранных компаний в Россию
Чебесков: Минфин подготовил проект условий для возврата иностранных компаний