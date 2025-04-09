https://ria.ru/20250409/mikrozaymy-2010264522.html

В Госдуму внесли проект об ужесточении правил выдачи микрозаймов

В Госдуму внесли проект об ужесточении правил выдачи микрозаймов - РИА Новости, 09.04.2025

В Госдуму внесли проект об ужесточении правил выдачи микрозаймов

Группа сенаторов и депутатов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект об ужесточении правил... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T15:13:00+03:00

2025-04-09T15:13:00+03:00

2025-04-09T15:13:00+03:00

экономика

анатолий аксаков

госдума рф

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Группа сенаторов и депутатов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект об ужесточении правил выдачи микрофинансовыми организациями (МФО) потребительских займов гражданам, а также увеличении в три раза предельного размера микрозайма юрлицам или индивидуальным предпринимателям (ИП), следует из базы данных нижней палаты парламента. Документ запрещает МФО согласовывать индивидуальные условия по договору, полная стоимость потребительского займа по которому превышает 100% годовых, до полного погашения заемщиком обязательств по ранее заключенному им договору потребительского кредита или займа с аналогичными параметрами с любой кредитной или микрофинансовой организацией. МФО также запрещается заключать соглашение о новации обязательства по заключенным и приобретенным правам (требованиям) по договорам потребительского займа в новый договор между теми же лицами. Запрет вводится и на заключение дополнительного соглашения, предусматривающего включение в состав задолженности по основному долгу по договору потребительского займа суммы непогашенной задолженности по процентам, неустойке, штрафам, пени и иным платежам. Все эти изменения разработаны в целях совершенствования защиты прав потребителей финансовых услуг и снижения долговой нагрузки граждан. Кроме того, максимальная сумма микрозайма, предоставляемого МФО юрлицам или индивидуальным предпринимателям, увеличивается до 15 миллионов с 5 миллионов рублей. Разработчики объясняют это "необходимостью пересмотра действующего лимита, который не менялся с 2018 года, расширения возможностей субъектов МСП по привлечению доступного финансирования, развития внутреннего рынка капитала и стимулирования малого бизнеса, а также потребностью рынка МФО". Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года, за исключением положений, для которых установлены иные сроки. При этом с 1 июля 2026 года до 1 января 2027 года устанавливается переходный период, в течение которого будет действовать ограничение на количество одновременно действующих договоров, полная стоимость потребительского займа по которым не может превышать 200% годовых. В течение этого периода при наличии у заемщика заключенных с любым банком или МФО двух таких договоров МФО запрещается согласовывать индивидуальные условия займа с аналогичными условиями до полного погашения заемщиком обязательств по ранее заключенному им договору потребительского кредита.

https://ria.ru/20250409/dolgi-2010220400.html

https://ria.ru/20250306/muzhchiny-2003325229.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, анатолий аксаков, госдума рф