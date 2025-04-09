https://ria.ru/20250409/mid-2010207599.html

В Кремле осудили задержание сотрудницы МИД России во Франции

В Кремле осудили задержание сотрудницы МИД России во Франции - РИА Новости, 09.04.2025

В Кремле осудили задержание сотрудницы МИД России во Франции

Кремль осуждает задержание сотрудницы МИД РФ во Франции, это непозволительно, недопустимо и противоречит обязательствам властей в Париже по Венской конвенции,... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T12:33:00+03:00

2025-04-09T12:33:00+03:00

2025-04-09T12:40:00+03:00

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Кремль осуждает задержание сотрудницы МИД РФ во Франции, это непозволительно, недопустимо и противоречит обязательствам властей в Париже по Венской конвенции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее пограничная служба Франции задержала сотрудницу МИД России, у нее изъяли компьютер и телефон, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В российский МИД был вызван французский посол в Москве."Это (задержание сотрудницы МИД РФ - ред.) совершенно недопустимые действия. Они противоречат всем обязательствам Французской Республики в рамках Венской конвенции. Не были (к ней - ред.) допущены на протяжении длительного времени представители нашей консульской службы в Париже", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о задержании сотрудницы МИД РФ пограничной службой Франции.

https://ria.ru/20250409/mid-2010191817.html

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россия, франция, в мире, париж, дмитрий песков, мария захарова