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МИД КНР отреагировал на сообщения о якобы китайских солдатах на Украине - РИА Новости, 09.04.2025
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12:26 09.04.2025 (обновлено: 12:27 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/mid-2010205510.html
МИД КНР отреагировал на сообщения о якобы китайских солдатах на Украине
МИД КНР отреагировал на сообщения о якобы китайских солдатах на Украине - РИА Новости, 09.04.2025
МИД КНР отреагировал на сообщения о якобы китайских солдатах на Украине
Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя на брифинге в среду сообщения о якобы китайских солдатах, сражающихся за Россию на Украине, заявил,... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T12:26:00+03:00
2025-04-09T12:27:00+03:00
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ПЕКИН, 9 апр – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя на брифинге в среду сообщения о якобы китайских солдатах, сражающихся за Россию на Украине, заявил, что они безосновательны. Ранее Владимир Зеленский заявил, что ВСУ якобы взяли в плен двух граждан Китая. Позже глава украинского ведомства Андрей Сибига сообщил, что украинский МИД вызвал временного поверенного в делах КНР, чтобы обсудить якобы участие китайских граждан в конфликте на Украине. "Эти заявления безосновательны", - сказал Линь Цзянь. Он отметил, что "позиция Китая в украинском вопросе отчетлива и ясна, получила широкое признание международного сообщества". "Украина должна правильно рассматривать усилия и конструктивную роль Китая в политическом урегулировании украинского кризиса", - подчеркнул дипломат. При этом Линь Цзянь сообщил, что у него нет информации по поводу обсуждения китайской и украинской сторонами вопроса китайских военнослужащих. По его словам, китайская сторона уточняет ситуацию с украинской стороной. "Следует подчеркнуть, что правительство Китая всегда требует от своих граждан держаться подальше от районов вооруженных конфликтов и избегать участия в вооруженных конфликтах в любой форме. Особенно следует избегать участия в военных операциях любой из сторон", - сказал Линь Цзянь.
https://ria.ru/20250328/mid-2007882322.html
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в мире, китай, украина, россия, владимир зеленский, андрей сибига, вооруженные силы украины
В мире, Китай, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Андрей Сибига, Вооруженные силы Украины
МИД КНР отреагировал на сообщения о якобы китайских солдатах на Украине

МИД КНР назвал сообщения о якобы китайских солдатах на Украине безосновательными

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел Китая
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Министерство иностранных дел Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 9 апр – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя на брифинге в среду сообщения о якобы китайских солдатах, сражающихся за Россию на Украине, заявил, что они безосновательны.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что ВСУ якобы взяли в плен двух граждан Китая. Позже глава украинского ведомства Андрей Сибига сообщил, что украинский МИД вызвал временного поверенного в делах КНР, чтобы обсудить якобы участие китайских граждан в конфликте на Украине.
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"Эти заявления безосновательны", - сказал Линь Цзянь.
Он отметил, что "позиция Китая в украинском вопросе отчетлива и ясна, получила широкое признание международного сообщества".
"Украина должна правильно рассматривать усилия и конструктивную роль Китая в политическом урегулировании украинского кризиса", - подчеркнул дипломат.
При этом Линь Цзянь сообщил, что у него нет информации по поводу обсуждения китайской и украинской сторонами вопроса китайских военнослужащих. По его словам, китайская сторона уточняет ситуацию с украинской стороной.
"Следует подчеркнуть, что правительство Китая всегда требует от своих граждан держаться подальше от районов вооруженных конфликтов и избегать участия в вооруженных конфликтах в любой форме. Особенно следует избегать участия в военных операциях любой из сторон", - сказал Линь Цзянь.
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