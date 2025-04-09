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Французского посла вызвали в МИД после задержания российского дипломата
Французского посла вызвали в МИД после задержания российского дипломата - РИА Новости, 09.04.2025
Французского посла вызвали в МИД после задержания российского дипломата
Французского посла Николя де Ривьера вызвали на Смоленскую площадь после задержания российского дипломата в аэропорту Парижа, сообщила официальный представитель РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T11:30:00+03:00
2025-04-09T11:30:00+03:00
2025-04-09T14:22:00+03:00
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Французского посла Николя де Ривьера вызвали на Смоленскую площадь после задержания российского дипломата в аэропорту Парижа, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.По ее словам, это произошло шестого апреля в Международном аэропорту Париж — Шарль-де-Голль. Сотрудники французской пограничной службы без объяснения причин задержали сотрудницу министерства, изъяли у нее компьютер и телефон."Российское посольство в Париже направило в МИД Франции ноту протеста. В ходе беседы в МИД России выразили решительный протест руководству посольства Франции в Москве. В результате предпринятых демаршей нашей коллеге в конечном итоге разрешили въезд в страну, однако ей пришлось сутки провести в пограничной зоне аэропорта. Оставлять это без последствий мы не намерены", — сказала ЗахароваДипломат подчеркнула, что вызов посла и нота протеста — это еще не последствия, в Париже это должны понимать."Особый цинизм придает этой ситуации тот факт, что французская сторона выдала же визу нашей сотруднице для данной служебной командировки. <…> А потом устроила весь этот позорный спектакль", — заявила она.Направленный в аэропорт сотрудник российского консульства ожидал почти семь часов допуска к коллеге, добавила Захарова.
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в мире, россия, франция, москва, мария захарова, николя де ривьер, париж
В мире, Россия, Франция, Москва, Мария Захарова, Николя Де Ривьер, Париж
Французского посла вызвали в МИД после задержания российского дипломата
Захарова: посла Франции вызвали в МИД после задержания российского дипломата