В МИД России высказались о реакции Киева на удар по объекту в Кривом Роге
Захарова: реакция Киева на удар в Кривом Роге говорит о спланированной акции
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Здание Министерства иностранных дел и Водовзводная башня Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Реакция Владимира Зеленского на удар по месту совещания командиров подразделений ВСУ с западными инструкторами является либо "очередным наркотическим угаром", либо спланированной акцией, чтобы "каким-то образом о себе напомнить", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
"Конечно, в высшей степени циничной, лживой была реакция Зеленского на нанесенный 4 апреля российскими вооруженными силами высокоточный удар... по месту проведения совещания командиров соединений ВСУ с участием западных инструкторов в ресторане "Магеллан" в Кривом Роге... Либо это очередной наркотический угар у Зеленского, либо спланированная акция для того, чтобы каким-то образом о себе напомнить", - сказала Захарова на брифинге.
Она напомнила, что Зеленский "картинно возмутился" отсутствием жесткой реакции со стороны США на "фейк о якобы убившей детей русской ракете". По словам Захаровой, удар российскими военными был нанесен с "хирургической точностью", а все, что могло произойти вокруг, - результат размещения систем ПВО вблизи жилых кварталов.
Ранее в Минобороны России сообщили, что российские войска нанесли высокоточный удар ракетой по месту проведения совещания с командирами соединений ВСУ и западными инструкторами в одном из ресторанов города Кривой Рог, противник потерял до 85 военных.