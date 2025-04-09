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В МИД России высказались о реакции Киева на удар по объекту в Кривом Роге - РИА Новости, 09.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:59 09.04.2025 (обновлено: 12:07 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/mid-2010183647.html
В МИД России высказались о реакции Киева на удар по объекту в Кривом Роге
В МИД России высказались о реакции Киева на удар по объекту в Кривом Роге - РИА Новости, 09.04.2025
В МИД России высказались о реакции Киева на удар по объекту в Кривом Роге
Реакция Владимира Зеленского на удар по месту совещания командиров подразделений ВСУ с западными инструкторами является либо "очередным наркотическим угаром",... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T10:59:00+03:00
2025-04-09T12:07:00+03:00
в мире
специальная военная операция на украине
кривой рог
россия
владимир зеленский
мария захарова
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Реакция Владимира Зеленского на удар по месту совещания командиров подразделений ВСУ с западными инструкторами является либо "очередным наркотическим угаром", либо спланированной акцией, чтобы "каким-то образом о себе напомнить", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге."Конечно, в высшей степени циничной, лживой была реакция Зеленского на нанесенный 4 апреля российскими вооруженными силами высокоточный удар... по месту проведения совещания командиров соединений ВСУ с участием западных инструкторов в ресторане "Магеллан" в Кривом Роге... Либо это очередной наркотический угар у Зеленского, либо спланированная акция для того, чтобы каким-то образом о себе напомнить", - сказала Захарова на брифинге.Она напомнила, что Зеленский "картинно возмутился" отсутствием жесткой реакции со стороны США на "фейк о якобы убившей детей русской ракете". По словам Захаровой, удар российскими военными был нанесен с "хирургической точностью", а все, что могло произойти вокруг, - результат размещения систем ПВО вблизи жилых кварталов.Ранее в Минобороны России сообщили, что российские войска нанесли высокоточный удар ракетой по месту проведения совещания с командирами соединений ВСУ и западными инструкторами в одном из ресторанов города Кривой Рог, противник потерял до 85 военных.
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в мире, кривой рог, россия, владимир зеленский, мария захарова, вооруженные силы украины
В мире, Специальная военная операция на Украине, Кривой Рог, Россия, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины
В МИД России высказались о реакции Киева на удар по объекту в Кривом Роге

Захарова: реакция Киева на удар в Кривом Роге говорит о спланированной акции

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел и Водовзводная башня Московского Кремля
Здание Министерства иностранных дел и Водовзводная башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Здание Министерства иностранных дел и Водовзводная башня Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Реакция Владимира Зеленского на удар по месту совещания командиров подразделений ВСУ с западными инструкторами является либо "очередным наркотическим угаром", либо спланированной акцией, чтобы "каким-то образом о себе напомнить", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
"Конечно, в высшей степени циничной, лживой была реакция Зеленского на нанесенный 4 апреля российскими вооруженными силами высокоточный удар... по месту проведения совещания командиров соединений ВСУ с участием западных инструкторов в ресторане "Магеллан" в Кривом Роге... Либо это очередной наркотический угар у Зеленского, либо спланированная акция для того, чтобы каким-то образом о себе напомнить", - сказала Захарова на брифинге.
Она напомнила, что Зеленский "картинно возмутился" отсутствием жесткой реакции со стороны США на "фейк о якобы убившей детей русской ракете". По словам Захаровой, удар российскими военными был нанесен с "хирургической точностью", а все, что могло произойти вокруг, - результат размещения систем ПВО вблизи жилых кварталов.
Ранее в Минобороны России сообщили, что российские войска нанесли высокоточный удар ракетой по месту проведения совещания с командирами соединений ВСУ и западными инструкторами в одном из ресторанов города Кривой Рог, противник потерял до 85 военных.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКривой РогРоссияВладимир ЗеленскийМария ЗахароваВооруженные силы Украины
 
 
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