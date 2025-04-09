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В МИД России назвали пошлины и тарифы традиционным инструментом США - РИА Новости, 09.04.2025
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08:30 09.04.2025 (обновлено: 10:39 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/mid-2010157070.html
В МИД России назвали пошлины и тарифы традиционным инструментом США
В МИД России назвали пошлины и тарифы традиционным инструментом США - РИА Новости, 09.04.2025
В МИД России назвали пошлины и тарифы традиционным инструментом США
Пошлины и тарифы - это традиционный инструмент американской политики, но они вызывают шок в других странах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T08:30:00+03:00
2025-04-09T10:39:00+03:00
сша
россия
китай
мария захарова
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Пошлины и тарифы - это традиционный инструмент американской политики, но они вызывают шок в других странах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "За сутки американские и ответные тарифы ещё подросли. Торг нешуточный. Для Штатов это один из традиционных способов ведения дел. Для многих стран - шок", - написала она в своем Telegram-канале. При этом Захарова опубликовала видео с подборкой речи ведущих аукционов из США, которую трудно разработать из-за ее скорости. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Пошлины на товары из Европейского союза будут достигать 20%. Трамп пообещал доход бюджета от пошлин в размере 6-7 триллионов долларов. Власти ряда стран заявили, что введут ответные меры. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подтвердила увеличение импортных пошлин на товары из Китая, уточнив, что они заработают с начала среды по местному времени. Как сообщал телеканал Fox News, США повысили импортные пошлины на китайские товары до уровня 104%.
https://ria.ru/20250409/poshliny-2010155461.html
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сша, россия, китай, мария захарова, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Россия, Китай, Мария Захарова, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
В МИД России назвали пошлины и тарифы традиционным инструментом США

Захарова назвала пошлины и тарифы традиционным инструментом США

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России и Водовзводная башня Московского Кремля
Здание Министерства иностранных дел России и Водовзводная башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России и Водовзводная башня Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Пошлины и тарифы - это традиционный инструмент американской политики, но они вызывают шок в других странах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"За сутки американские и ответные тарифы ещё подросли. Торг нешуточный. Для Штатов это один из традиционных способов ведения дел. Для многих стран - шок", - написала она в своем Telegram-канале.
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При этом Захарова опубликовала видео с подборкой речи ведущих аукционов из США, которую трудно разработать из-за ее скорости.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Пошлины на товары из Европейского союза будут достигать 20%. Трамп пообещал доход бюджета от пошлин в размере 6-7 триллионов долларов. Власти ряда стран заявили, что введут ответные меры.
Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подтвердила увеличение импортных пошлин на товары из Китая, уточнив, что они заработают с начала среды по местному времени. Как сообщал телеканал Fox News, США повысили импортные пошлины на китайские товары до уровня 104%.
Президент США Дональд Трамп выступает на ужине Национальной республиканской конференции конгресса. 8 апреля 2025 года - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
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