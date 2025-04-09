https://ria.ru/20250409/mid-2010157070.html

В МИД России назвали пошлины и тарифы традиционным инструментом США

В МИД России назвали пошлины и тарифы традиционным инструментом США - РИА Новости, 09.04.2025

В МИД России назвали пошлины и тарифы традиционным инструментом США

Пошлины и тарифы - это традиционный инструмент американской политики, но они вызывают шок в других странах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T08:30:00+03:00

2025-04-09T08:30:00+03:00

2025-04-09T10:39:00+03:00

сша

россия

китай

мария захарова

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Пошлины и тарифы - это традиционный инструмент американской политики, но они вызывают шок в других странах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "За сутки американские и ответные тарифы ещё подросли. Торг нешуточный. Для Штатов это один из традиционных способов ведения дел. Для многих стран - шок", - написала она в своем Telegram-канале. При этом Захарова опубликовала видео с подборкой речи ведущих аукционов из США, которую трудно разработать из-за ее скорости. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Пошлины на товары из Европейского союза будут достигать 20%. Трамп пообещал доход бюджета от пошлин в размере 6-7 триллионов долларов. Власти ряда стран заявили, что введут ответные меры. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подтвердила увеличение импортных пошлин на товары из Китая, уточнив, что они заработают с начала среды по местному времени. Как сообщал телеканал Fox News, США повысили импортные пошлины на китайские товары до уровня 104%.

https://ria.ru/20250409/poshliny-2010155461.html

https://ria.ru/20250409/tramp-2010139530.html

сша

россия

китай

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сша, россия, китай, мария захарова, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире