https://ria.ru/20250409/merts-2010286051.html
Мерц заявил о планах по борьбе с нелегальной миграцией
Мерц заявил о планах по борьбе с нелегальной миграцией - РИА Новости, 09.04.2025
Мерц заявил о планах по борьбе с нелегальной миграцией
Новое правительство Германии ужесточит борьбу с нелегальной миграцией: будут проводиться проверки на границах страны, а нелегалы будут высылаться из страны,... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T16:23:00+03:00
2025-04-09T16:23:00+03:00
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МОСКВА, 9 апр ‐ РИА Новости. Новое правительство Германии ужесточит борьбу с нелегальной миграцией: будут проводиться проверки на границах страны, а нелегалы будут высылаться из страны, заявил в среду лидер блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц, который, скорее всего, станет новым канцлером ФРГ."Мы возьмем новый курс в миграционной политике. Мы улучшим регулирование и контроль и в значительной степени положим конец нелегальной миграции. На национальных границах будет осуществляться контроль, а просители убежища (которым в нем отказано - ред.) будут высылаться. Мы начнем кампанию по репатриации. Мы завершим программы добровольного приема, приостановим воссоединение семей и значительно увеличим количество безопасных стран происхождения", - сказал Мерц на пресс-конференции по итогам коалиционных переговоров с социал-демократами (СДПГ). Трансляцию вел правительственный YouTube-канал Phoenix.
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германия, фридрих мерц, хдс/хсс, в мире
Германия, Фридрих Мерц, ХДС/ХСС, В мире
Мерц заявил о планах по борьбе с нелегальной миграцией
Мерц: в Германии будут бороться с нелегальной миграцией контролем на границах