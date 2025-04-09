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Медведчук назвал Зеленского могильщиком Украины - РИА Новости, 09.04.2025
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09:33 09.04.2025 (обновлено: 10:20 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/medvedchuk-2010164026.html
Медведчук назвал Зеленского могильщиком Украины
Медведчук назвал Зеленского могильщиком Украины - РИА Новости, 09.04.2025
Медведчук назвал Зеленского могильщиком Украины
Владимир Зеленский войдет в историю Украины как могильщик страны, все его "достижения" связаны с бегством мужчин за границу, нищетой, коррупцией и бесправным... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T09:33:00+03:00
2025-04-09T10:20:00+03:00
украина
европа
владимир зеленский
виктор медведчук
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский войдет в историю Украины как могильщик страны, все его "достижения" связаны с бегством мужчин за границу, нищетой, коррупцией и бесправным положением народа, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Издание "Страна.ua" ранее сообщало, что на Украине издали учебники по истории для 11-х классов с "заслугами" Владимира Зеленского и вопросом о членстве страны в НАТО и ЕС. "Зеленский представляется не только великим реформатором, но и великим строителем, а как народ называл этот проект, "Велике крадівництво" (большая кража), почему-то не упоминается. Кстати, Гитлер тоже одно время подавался немецким школьникам как гениальный строитель дорог. И эти дороги после войны остались и помогли немцам встать на ноги, а вот дороги Зеленского будут долго искать археологи, как сокровища тамплиеров, ведь они лежат не в виде полос движения по украинским просторам, а в виде тайных счетов в заграничных банках и оффшорах", - - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина". По словам политика, все "достижения", которыми запомнится Зеленский – это "бусификация" украинских мужчин, бегство их через границу, небывалая коррупция в армии и среди чиновников, нищее и бесправное положение народа. "Это то, что реально останется в истории, и вычеркнуть это никак из истории и народной памяти не выйдет. Как не выйдет из народной памяти его жадность, бахвальство, лживость и полное неумение управлять страной. Уже сегодня кличка "Нелегитимный" приросла к нему намертво, и он никакими изменениями в текстах учебников это не отменит", - добавил Медведчук. Он считает, что попытки оставить свой след в истории, редактируя школьный учебник, нелепы и безумны, у Зеленского был шанс стать реальным реформатором, если бы выполнил Минские соглашения. Но тогда он пошел на поводу у нацистов. У Зеленского сегодня нет авторитета ни в народе, ни в армии, ни во внешней политике. Он все потерял, и текст учебника с фотографиями это не исправит, даже если заставить школьников учить "на зубок". Сегодняшним школьникам значительно полезнее понять, почему он проиграл, в чем его ошибки, как они довели его до преступлений против собственного народа. "Так что Зеленский погубил не только украинскую государственность, а и европейскую интеграцию в целом – это тоже войдет в будущие школьные учебники не только Украины, но и всей Европы. Будем честными, он это сделал не один, у него было много небескорыстных помощников, но он играет в этом главную роль, так что след он и в европейской истории уже оставил, стереть его не получится… Внешнего управления современной Украине не избежать, и привел ее к такому положению никто иной, как Зеленский, своими непродуманными и преступными действиями", - подытожил Медведчук.
https://ria.ru/20250408/ukraina-2010065746.html
https://ria.ru/20250328/medvedchuk-2007892910.html
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украина, европа, владимир зеленский, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь, страна.ua, нато, в мире
Украина, Европа, Владимир Зеленский, Виктор Медведчук, Оппозиционная платформа - За жизнь, Страна.ua, НАТО, В мире
Медведчук назвал Зеленского могильщиком Украины

Медведчук: Зеленский войдет в историю Украины как могильщик страны

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкОппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения Другая Украина Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский войдет в историю Украины как могильщик страны, все его "достижения" связаны с бегством мужчин за границу, нищетой, коррупцией и бесправным положением народа, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
Издание "Страна.ua" ранее сообщало, что на Украине издали учебники по истории для 11-х классов с "заслугами" Владимира Зеленского и вопросом о членстве страны в НАТО и ЕС.
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
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8 апреля, 16:58
"Зеленский представляется не только великим реформатором, но и великим строителем, а как народ называл этот проект, "Велике крадівництво" (большая кража), почему-то не упоминается. Кстати, Гитлер тоже одно время подавался немецким школьникам как гениальный строитель дорог. И эти дороги после войны остались и помогли немцам встать на ноги, а вот дороги Зеленского будут долго искать археологи, как сокровища тамплиеров, ведь они лежат не в виде полос движения по украинским просторам, а в виде тайных счетов в заграничных банках и оффшорах", - - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина".
По словам политика, все "достижения", которыми запомнится Зеленский – это "бусификация" украинских мужчин, бегство их через границу, небывалая коррупция в армии и среди чиновников, нищее и бесправное положение народа. "Это то, что реально останется в истории, и вычеркнуть это никак из истории и народной памяти не выйдет. Как не выйдет из народной памяти его жадность, бахвальство, лживость и полное неумение управлять страной. Уже сегодня кличка "Нелегитимный" приросла к нему намертво, и он никакими изменениями в текстах учебников это не отменит", - добавил Медведчук.
Он считает, что попытки оставить свой след в истории, редактируя школьный учебник, нелепы и безумны, у Зеленского был шанс стать реальным реформатором, если бы выполнил Минские соглашения. Но тогда он пошел на поводу у нацистов. У Зеленского сегодня нет авторитета ни в народе, ни в армии, ни во внешней политике. Он все потерял, и текст учебника с фотографиями это не исправит, даже если заставить школьников учить "на зубок". Сегодняшним школьникам значительно полезнее понять, почему он проиграл, в чем его ошибки, как они довели его до преступлений против собственного народа.
"Так что Зеленский погубил не только украинскую государственность, а и европейскую интеграцию в целом – это тоже войдет в будущие школьные учебники не только Украины, но и всей Европы. Будем честными, он это сделал не один, у него было много небескорыстных помощников, но он играет в этом главную роль, так что след он и в европейской истории уже оставил, стереть его не получится… Внешнего управления современной Украине не избежать, и привел ее к такому положению никто иной, как Зеленский, своими непродуманными и преступными действиями", - подытожил Медведчук.
Владимир Зеленский в Париже - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Нацисты полностью контролируют режим Зеленского, заявил Медведчук
28 марта, 11:34
 
УкраинаЕвропаВладимир ЗеленскийВиктор МедведчукОппозиционная платформа - За жизньСтрана.uaНАТОВ мире
 
 
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