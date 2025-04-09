https://ria.ru/20250409/medvedchuk-2010164026.html

Медведчук назвал Зеленского могильщиком Украины

Медведчук назвал Зеленского могильщиком Украины - РИА Новости, 09.04.2025

Медведчук назвал Зеленского могильщиком Украины

Владимир Зеленский войдет в историю Украины как могильщик страны, все его "достижения" связаны с бегством мужчин за границу, нищетой, коррупцией и бесправным... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T09:33:00+03:00

2025-04-09T09:33:00+03:00

2025-04-09T10:20:00+03:00

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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский войдет в историю Украины как могильщик страны, все его "достижения" связаны с бегством мужчин за границу, нищетой, коррупцией и бесправным положением народа, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Издание "Страна.ua" ранее сообщало, что на Украине издали учебники по истории для 11-х классов с "заслугами" Владимира Зеленского и вопросом о членстве страны в НАТО и ЕС. "Зеленский представляется не только великим реформатором, но и великим строителем, а как народ называл этот проект, "Велике крадівництво" (большая кража), почему-то не упоминается. Кстати, Гитлер тоже одно время подавался немецким школьникам как гениальный строитель дорог. И эти дороги после войны остались и помогли немцам встать на ноги, а вот дороги Зеленского будут долго искать археологи, как сокровища тамплиеров, ведь они лежат не в виде полос движения по украинским просторам, а в виде тайных счетов в заграничных банках и оффшорах", - - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина". По словам политика, все "достижения", которыми запомнится Зеленский – это "бусификация" украинских мужчин, бегство их через границу, небывалая коррупция в армии и среди чиновников, нищее и бесправное положение народа. "Это то, что реально останется в истории, и вычеркнуть это никак из истории и народной памяти не выйдет. Как не выйдет из народной памяти его жадность, бахвальство, лживость и полное неумение управлять страной. Уже сегодня кличка "Нелегитимный" приросла к нему намертво, и он никакими изменениями в текстах учебников это не отменит", - добавил Медведчук. Он считает, что попытки оставить свой след в истории, редактируя школьный учебник, нелепы и безумны, у Зеленского был шанс стать реальным реформатором, если бы выполнил Минские соглашения. Но тогда он пошел на поводу у нацистов. У Зеленского сегодня нет авторитета ни в народе, ни в армии, ни во внешней политике. Он все потерял, и текст учебника с фотографиями это не исправит, даже если заставить школьников учить "на зубок". Сегодняшним школьникам значительно полезнее понять, почему он проиграл, в чем его ошибки, как они довели его до преступлений против собственного народа. "Так что Зеленский погубил не только украинскую государственность, а и европейскую интеграцию в целом – это тоже войдет в будущие школьные учебники не только Украины, но и всей Европы. Будем честными, он это сделал не один, у него было много небескорыстных помощников, но он играет в этом главную роль, так что след он и в европейской истории уже оставил, стереть его не получится… Внешнего управления современной Украине не избежать, и привел ее к такому положению никто иной, как Зеленский, своими непродуманными и преступными действиями", - подытожил Медведчук.

https://ria.ru/20250408/ukraina-2010065746.html

https://ria.ru/20250328/medvedchuk-2007892910.html

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украина, европа, владимир зеленский, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь, страна.ua, нато, в мире