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Сотрудники МЧС спасли трех утопающих в Москве
Сотрудники МЧС спасли трех утопающих в Москве - РИА Новости, 09.04.2025
Сотрудники МЧС спасли трех утопающих в Москве
Огнеборцы спасли утопающих в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T20:49:00+03:00
2025-04-09T20:49:00+03:00
2025-04-09T20:49:00+03:00
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Огнеборцы спасли утопающих в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС. "В главное управление МЧС России по городу Москве поступило сообщение о спасении утопающих по адресу: Малый Москворецкий мост (улица Большая Ордынка. По прибытии боевого расчета 44 ПСЧ были обнаружены люди в воде, незамедлительно были приняты меры к спасению", - говорится в сообщении. Пожарные с помощью лестницы подняли на набережную трех человек, спасённые переданы медикам.
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Сотрудники МЧС спасли трех утопающих в Москве
МЧС: на Большой Ордынке в Москве спасли трех утопающих