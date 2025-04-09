https://ria.ru/20250409/mchs-2010344993.html

Сотрудники МЧС спасли трех утопающих в Москве

Сотрудники МЧС спасли трех утопающих в Москве - РИА Новости, 09.04.2025

Сотрудники МЧС спасли трех утопающих в Москве

Огнеборцы спасли утопающих в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС. РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T20:49:00+03:00

2025-04-09T20:49:00+03:00

2025-04-09T20:49:00+03:00

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Огнеборцы спасли утопающих в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС. "В главное управление МЧС России по городу Москве поступило сообщение о спасении утопающих по адресу: Малый Москворецкий мост (улица Большая Ордынка. По прибытии боевого расчета 44 ПСЧ были обнаружены люди в воде, незамедлительно были приняты меры к спасению", - говорится в сообщении. Пожарные с помощью лестницы подняли на набережную трех человек, спасённые переданы медикам.

https://ria.ru/20250407/rebenok-2009888348.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)