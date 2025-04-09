https://ria.ru/20250409/manturov-2010340416.html

Мантуров возглавил совет по импортозамещению химической продукции

Мантуров возглавил совет по импортозамещению химической продукции - РИА Новости, 09.04.2025

Мантуров возглавил совет по импортозамещению химической продукции

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров назначен председателем Координационного совета по импортозамещению химической и нефтегазохимической продукции,... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T19:54:00+03:00

2025-04-09T19:54:00+03:00

2025-04-09T19:54:00+03:00

экономика

россия

денис мантуров

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров назначен председателем Координационного совета по импортозамещению химической и нефтегазохимической продукции, соответствующее распоряжение правительства размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "Определить председателем Координационного совета по импортозамещению химической и нефтегазохимической продукции, предусмотренного Положением o Правительственной комиссии по импортозамещению, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 4 августа 2015 г. № 785 "О Правительственной комиссии по импортозамещению", Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Мантурова Д.В.", - говорится в документе. Координационный совет по импортозамещению химической и нефтегазохимической продукции рассматривает вопросы, связанные с определением ключевых направлений развития химической и нефтегазохимической продукции, а также мониторингом их реализации.

https://ria.ru/20250409/minfin-2010202395.html

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экономика, россия, денис мантуров