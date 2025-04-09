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Мантуров возглавил совет по импортозамещению химической продукции - РИА Новости, 09.04.2025
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19:54 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/manturov-2010340416.html
Мантуров возглавил совет по импортозамещению химической продукции
Мантуров возглавил совет по импортозамещению химической продукции - РИА Новости, 09.04.2025
Мантуров возглавил совет по импортозамещению химической продукции
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров назначен председателем Координационного совета по импортозамещению химической и нефтегазохимической продукции,... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T19:54:00+03:00
2025-04-09T19:54:00+03:00
экономика
россия
денис мантуров
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров назначен председателем Координационного совета по импортозамещению химической и нефтегазохимической продукции, соответствующее распоряжение правительства размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "Определить председателем Координационного совета по импортозамещению химической и нефтегазохимической продукции, предусмотренного Положением o Правительственной комиссии по импортозамещению, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 4 августа 2015 г. № 785 "О Правительственной комиссии по импортозамещению", Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Мантурова Д.В.", - говорится в документе. Координационный совет по импортозамещению химической и нефтегазохимической продукции рассматривает вопросы, связанные с определением ключевых направлений развития химической и нефтегазохимической продукции, а также мониторингом их реализации.
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экономика, россия, денис мантуров
Экономика, Россия, Денис Мантуров
Мантуров возглавил совет по импортозамещению химической продукции

Мантуров возглавил Координационный совет по импортозамещению химпродукции

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров назначен председателем Координационного совета по импортозамещению химической и нефтегазохимической продукции, соответствующее распоряжение правительства размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"Определить председателем Координационного совета по импортозамещению химической и нефтегазохимической продукции, предусмотренного Положением o Правительственной комиссии по импортозамещению, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 4 августа 2015 г. № 785 "О Правительственной комиссии по импортозамещению", Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Мантурова Д.В.", - говорится в документе.
Координационный совет по импортозамещению химической и нефтегазохимической продукции рассматривает вопросы, связанные с определением ключевых направлений развития химической и нефтегазохимической продукции, а также мониторингом их реализации.
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ЭкономикаРоссияДенис Мантуров
 
 
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