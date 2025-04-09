https://ria.ru/20250409/makron-2010353184.html

Захарова неожиданно объяснила слова Макрона о ядерном оружии

Захарова неожиданно объяснила слова Макрона о ядерном оружии - РИА Новости, 09.04.2025

Захарова неожиданно объяснила слова Макрона о ядерном оружии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью каналу "Москва 24" с иронией прокомментировала заявления президента Эммануэля Макрона о ядерном... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T22:51:00+03:00

2025-04-09T22:51:00+03:00

2025-04-09T22:52:00+03:00

в мире

франция

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эммануэль макрон

мария захарова

кир стармер

украина

евросоюз

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью каналу "Москва 24" с иронией прокомментировала заявления президента Эммануэля Макрона о ядерном оружии и готовности вести переговоры с Россией от лица Европы."Мне кажется, заявления Макрона зависят либо от атмосферного давления, может быть, от явлений природы — не знаю. Может быть, что-то ему портит настроение. Мне кажется, есть какая-то взаимосвязь с чем-то, она просто еще не выявлена", — сказала она.Агентство Bloomberg ранее передавало, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих — группы государств, готовых разместить "миротворцев" на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.Французский лидер в обращении к гражданам 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. После этого польский премьер Дональд Туск заявил, что Европа должна вступить в гонку вооружений с Москвой.

https://ria.ru/20250409/europe-2010351470.html

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в мире, франция, россия, эммануэль макрон, мария захарова, кир стармер, украина, евросоюз, нато