Захарова неожиданно объяснила слова Макрона о ядерном оружии
Захарова: слова Макрона о РФ и обороне могли быть вызваны перепадами давления
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью каналу "Москва 24" с иронией прокомментировала заявления президента Эммануэля Макрона о ядерном оружии и готовности вести переговоры с Россией от лица Европы.
"Мне кажется, заявления Макрона зависят либо от атмосферного давления, может быть, от явлений природы — не знаю. Может быть, что-то ему портит настроение. Мне кажется, есть какая-то взаимосвязь с чем-то, она просто еще не выявлена", — сказала она.
Агентство Bloomberg ранее передавало, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих — группы государств, готовых разместить "миротворцев" на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.
Французский лидер в обращении к гражданам 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. После этого польский премьер Дональд Туск заявил, что Европа должна вступить в гонку вооружений с Москвой.