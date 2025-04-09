https://ria.ru/20250409/makron-2010346315.html

Франция может признать Палестину в июне, заявил Макрон

Франция может признать Палестину в июне, заявил Макрон - РИА Новости, 09.04.2025

Франция может признать Палестину в июне, заявил Макрон

Франция может признать государство Палестина в июне, заявил президент страны Эммануэль Макрон в эфире телеканала France 5. РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T21:14:00+03:00

2025-04-09T21:14:00+03:00

2025-04-09T21:14:00+03:00

в мире

франция

палестина

саудовская аравия

эммануэль макрон

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Франция может признать государство Палестина в июне, заявил президент страны Эммануэль Макрон в эфире телеканала France 5. "Наша цель состоит в том, чтобы где-то в июне выступить председателями с Саудовской Аравией на конференции, на которой мы могли бы финализировать движение за взаимное признание несколькими странами", - заявил Макрон.

https://ria.ru/20250120/palestina-1994593035.html

франция

палестина

саудовская аравия

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2025

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в мире, франция, палестина, саудовская аравия, эммануэль макрон