https://ria.ru/20250409/makron-2010346315.html
Франция может признать Палестину в июне, заявил Макрон
Франция может признать Палестину в июне, заявил Макрон - РИА Новости, 09.04.2025
Франция может признать Палестину в июне, заявил Макрон
Франция может признать государство Палестина в июне, заявил президент страны Эммануэль Макрон в эфире телеканала France 5. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T21:14:00+03:00
2025-04-09T21:14:00+03:00
2025-04-09T21:14:00+03:00
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Франция может признать государство Палестина в июне, заявил президент страны Эммануэль Макрон в эфире телеканала France 5. "Наша цель состоит в том, чтобы где-то в июне выступить председателями с Саудовской Аравией на конференции, на которой мы могли бы финализировать движение за взаимное признание несколькими странами", - заявил Макрон.
https://ria.ru/20250120/palestina-1994593035.html
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в мире, франция, палестина, саудовская аравия, эммануэль макрон
В мире, Франция, Палестина, Саудовская Аравия, Эммануэль Макрон
Франция может признать Палестину в июне, заявил Макрон
Макрон: Франция может признать государство Палестина в июне