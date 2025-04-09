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Франция может признать Палестину в июне, заявил Макрон - РИА Новости, 09.04.2025
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21:14 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/makron-2010346315.html
Франция может признать Палестину в июне, заявил Макрон
Франция может признать Палестину в июне, заявил Макрон - РИА Новости, 09.04.2025
Франция может признать Палестину в июне, заявил Макрон
Франция может признать государство Палестина в июне, заявил президент страны Эммануэль Макрон в эфире телеканала France 5. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T21:14:00+03:00
2025-04-09T21:14:00+03:00
в мире
франция
палестина
саудовская аравия
эммануэль макрон
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Франция может признать государство Палестина в июне, заявил президент страны Эммануэль Макрон в эфире телеканала France 5. "Наша цель состоит в том, чтобы где-то в июне выступить председателями с Саудовской Аравией на конференции, на которой мы могли бы финализировать движение за взаимное признание несколькими странами", - заявил Макрон.
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в мире, франция, палестина, саудовская аравия, эммануэль макрон
В мире, Франция, Палестина, Саудовская Аравия, Эммануэль Макрон
Франция может признать Палестину в июне, заявил Макрон

Макрон: Франция может признать государство Палестина в июне

© AP Photo / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© AP Photo / Benoit Tessier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Франция может признать государство Палестина в июне, заявил президент страны Эммануэль Макрон в эфире телеканала France 5.
"Наша цель состоит в том, чтобы где-то в июне выступить председателями с Саудовской Аравией на конференции, на которой мы могли бы финализировать движение за взаимное признание несколькими странами", - заявил Макрон.
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Глава МИД Италии назвал признание Палестины как государства целью Рима
20 января, 12:44
 
В миреФранцияПалестинаСаудовская АравияЭммануэль Макрон
 
 
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