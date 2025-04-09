https://ria.ru/20250409/makhachkala-2010307800.html

В Махачкале арестовали владельца ТЦ по делу о перестрелке

В Махачкале арестовали владельца ТЦ по делу о перестрелке - РИА Новости, 09.04.2025

В Махачкале арестовали владельца ТЦ по делу о перестрелке

Владелец торгового центра арестован в Махачкале по делу о перестрелке, в которой один человек погиб и двое получили ранения, сообщила объединенная пресс-служба... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T17:16:00+03:00

2025-04-09T17:16:00+03:00

2025-04-09T17:16:00+03:00

происшествия

махачкала

россия

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МАХАЧКАЛА, 9 апр - РИА Новости. Владелец торгового центра арестован в Махачкале по делу о перестрелке, в которой один человек погиб и двое получили ранения, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Дагестана. Ранее в следственном управлении СК РФ по республике сообщали, что вечером 4 апреля на подземной парковке торгового центра "Ардар" в Махачкале между фактическим владельцем ТЦ и арендаторами возник конфликт на почве денежных отношений с последующей перестрелкой, в результате которой один человек со стороны арендаторов скончался на месте, еще двое с различными ранениями были доставлены в больницу. Владелец ТЦ с места преступления скрылся, но сотрудники полиции установили его местонахождение и доставили в медучреждение в связи с наличием травм, затем он был задержан. "В Ленинский районный суд города Махачкалы поступило ходатайство органа следствия об избрании меры пресечения в отношении жителя города Махачкалы, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух или более лиц), ч. 1 ст. 105 (убийство), ч. 1 ст. 222 (незаконное приобретение, хранение, ношение оружия) УК РФ… Суд постановил избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток, то есть до 3 июня 2025 года включительно", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250407/peterburg-2009757299.html

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происшествия, махачкала, россия, следственный комитет россии (ск рф)