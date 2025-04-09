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Лукашенко призвал страны ЕАЭС развиваться и захватывать другие рынки - РИА Новости, 09.04.2025
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13:49 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/lukashenko-2010229623.html
Лукашенко призвал страны ЕАЭС развиваться и захватывать другие рынки
Лукашенко призвал страны ЕАЭС развиваться и захватывать другие рынки - РИА Новости, 09.04.2025
Лукашенко призвал страны ЕАЭС развиваться и захватывать другие рынки
Странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) надо развиваться и захватывать другие рынки, сотрудничать с другими странами, а не конкурировать, заявил... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T13:49:00+03:00
2025-04-09T13:49:00+03:00
белоруссия
александр лукашенко
евразийский экономический союз
в мире
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МИНСК, 9 апр – РИА Новости. Странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) надо развиваться и захватывать другие рынки, сотрудничать с другими странами, а не конкурировать, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Рынок - это жизнь. Надо осваивать свой рынок, надо развиваться и, грубо говоря, захватывать другие рынки, сотрудничать с другими странами, а не конкурировать без пользы здесь. Надо объединяться. И это мы можем сделать в рамках Евразийского экономического союза, где мы председательствующие, и кое-что в рамках Содружества Независимых Государств, где у нас зона свободной торговли сохраняется", - сказал Лукашенко в интервью МТРК "Мир". Его слова приводит госагентство Белта. Отвечая на вопрос, в чем важность существования ЕАЭС, глава белорусского государства заметил, что "мы все пока что еще разговариваем на одном языке". "Есть наш основной русский язык, которым мы владеем. И это великое дело. Нам переводчиков не надо. Крестьяне могут сами между собой общаться, рабочие могут общаться, интеллигенция. Я не говорю уже о руководстве стран. Это очень сильно", - сказал президент. Кроме того, по его словам, много общего и в культуре народов государств ЕАЭС, которые спокойно взаимодействуют друг с другом. "Мусульмане, иудеи, католики, православные здесь живут. Что, мы друг на друга зверем смотрим? Нет, мы нашли понимание. Да, определенные трения есть, они всегда будут. Но мы едины, мы свои люди. Пасху празднуем, Навруз празднуем… И мусульмане, и христиане, и иудеи", - отметил белорусский лидер.
https://ria.ru/20250404/eaes-2009403542.html
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белоруссия, александр лукашенко, евразийский экономический союз, в мире
Белоруссия, Александр Лукашенко, Евразийский экономический союз, В мире
Лукашенко призвал страны ЕАЭС развиваться и захватывать другие рынки

Лукашенко: странам ЕАЭС надо развиваться и захватывать другие рынки

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 9 апр – РИА Новости. Странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) надо развиваться и захватывать другие рынки, сотрудничать с другими странами, а не конкурировать, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Рынок - это жизнь. Надо осваивать свой рынок, надо развиваться и, грубо говоря, захватывать другие рынки, сотрудничать с другими странами, а не конкурировать без пользы здесь. Надо объединяться. И это мы можем сделать в рамках Евразийского экономического союза, где мы председательствующие, и кое-что в рамках Содружества Независимых Государств, где у нас зона свободной торговли сохраняется", - сказал Лукашенко в интервью МТРК "Мир". Его слова приводит госагентство Белта.
Отвечая на вопрос, в чем важность существования ЕАЭС, глава белорусского государства заметил, что "мы все пока что еще разговариваем на одном языке".
"Есть наш основной русский язык, которым мы владеем. И это великое дело. Нам переводчиков не надо. Крестьяне могут сами между собой общаться, рабочие могут общаться, интеллигенция. Я не говорю уже о руководстве стран. Это очень сильно", - сказал президент.
Кроме того, по его словам, много общего и в культуре народов государств ЕАЭС, которые спокойно взаимодействуют друг с другом. "Мусульмане, иудеи, католики, православные здесь живут. Что, мы друг на друга зверем смотрим? Нет, мы нашли понимание. Да, определенные трения есть, они всегда будут. Но мы едины, мы свои люди. Пасху празднуем, Навруз празднуем… И мусульмане, и христиане, и иудеи", - отметил белорусский лидер.
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БелоруссияАлександр ЛукашенкоЕвразийский экономический союзВ мире
 
 
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