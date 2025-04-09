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Лондон выбыл из пятерки самых богатых городов мира
Лондон выбыл из пятерки самых богатых городов мира - РИА Новости, 09.04.2025
Лондон выбыл из пятерки самых богатых городов мира
Лондон выбыл в 2024 году из пятерки самых богатых городов мира на фоне оттока большого числа долларовых миллионеров из Великобритании, говорится в отчёте... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T16:03:00+03:00
2025-04-09T16:03:00+03:00
2025-04-09T17:55:00+03:00
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Лондон выбыл в 2024 году из пятерки самых богатых городов мира на фоне оттока большого числа долларовых миллионеров из Великобритании, говорится в отчёте консалтинговой компании Henley & Partners, опубликованном на её сайте. "Лос-Анджелес… теперь обогнал Лондон и занял пятое место, вытеснив британскую столицу из первой пятерки на шестое место", - говорится в документе. В 2024 году Лондон потерял 11,3 тысячи долларовых миллионеров, и по итогам года в нём проживало 215 700 обладателей этого звания, сообщает Henley & Partners. При этом за последние 10 лет число богатейших людей в Лондоне снизилось на 12%, что стало вторым крупнейшим сокращением среди всех городов, входящих в топ-50 по числу долларовых миллионеров. Первую строчку в общем списке из 50 городов занимает Нью-Йорк, за ним следуют область залива Сан-Франциско, Токио и Сингапур. Москва стоит на 40-м месте.
https://ria.ru/20250118/millioner-1994321222.html
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в мире, лондон, великобритания, нью-йорк (город)
В мире, Лондон, Великобритания, Нью-Йорк (город)
Лондон выбыл из пятерки самых богатых городов мира
Лондон выбыл из пятерки самых богатых городов мира из-за оттока миллионеров