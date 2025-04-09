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Глава МИД Турции планирует встретиться с Лавровым - РИА Новости, 09.04.2025
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15:42 09.04.2025 (обновлено: 15:56 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/lavrov-2010272951.html
Глава МИД Турции планирует встретиться с Лавровым
Глава МИД Турции планирует встретиться с Лавровым - РИА Новости, 09.04.2025
Глава МИД Турции планирует встретиться с Лавровым
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан планирует провести двустороннюю встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях дипломатического форума в... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T15:42:00+03:00
2025-04-09T15:56:00+03:00
турция
в мире
анталия
сергей лавров
хакан фидан
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид турции
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АНКАРА, 9 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан планирует провести двустороннюю встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях дипломатического форума в Анталии, который пройдет с 11 по 13 апреля, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции."Министр иностранных дел Турции планирует провести двустороннюю встречу с российским коллегой во время его визита в Турцию в следующую субботу для участия в дипломатическом форуме в Анталии", - сказал собеседник агентства.По данным источника, ожидается, что министры обсудят сирийский и украинский вопросы, а также двусторонние отношения.
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турция, в мире, анталия, сергей лавров, хакан фидан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид турции
Турция, В мире, Анталия, Сергей Лавров, Хакан Фидан, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), МИД Турции
Глава МИД Турции планирует встретиться с Лавровым

Фидан планирует встретиться с Лавровым на полях Анталийского форума

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
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АНКАРА, 9 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан планирует провести двустороннюю встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях дипломатического форума в Анталии, который пройдет с 11 по 13 апреля, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции.
"Министр иностранных дел Турции планирует провести двустороннюю встречу с российским коллегой во время его визита в Турцию в следующую субботу для участия в дипломатическом форуме в Анталии", - сказал собеседник агентства.
По данным источника, ожидается, что министры обсудят сирийский и украинский вопросы, а также двусторонние отношения.
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ТурцияВ миреАнталияСергей ЛавровХакан ФиданМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МИД Турции
 
 
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