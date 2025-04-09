https://ria.ru/20250409/lavrov-2010180301.html

Лавров посетит Турцию для участия в Анталийском форуме

Лавров посетит Турцию для участия в Анталийском форуме - РИА Новости, 09.04.2025

Лавров посетит Турцию для участия в Анталийском форуме

Глава МИД РФ Сергей Лавров 12 апреля посетит Турцию для участия в Анталийском дипломатическом форуме, планируются двусторонние встречи, сообщила официальный... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T10:46:00+03:00

2025-04-09T10:46:00+03:00

2025-04-09T10:48:00+03:00

турция

россия

ближний восток

сергей лавров

мария захарова

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 12 апреля посетит Турцию для участия в Анталийском дипломатическом форуме, планируются двусторонние встречи, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Двенадцатого апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Турцию по предложению министра иностранных дел Турецкой Республики для участия в 4-м Анталийском дипломатическом форуме. В ходе мероприятия запланировано выступление главы российского внешнеполитического ведомства и проведение двусторонних встреч с иностранными коллегами", - сообщила Захарова на брифинге. По ее словам, предполагается обсудить ключевые аспекты международной повестки дня, в том числе положение дел на Ближнем Востоке, Северной Африке, Закавказье, Черноморском регионе, а также актуальные вопросы отношений с отдельными государствами.

https://ria.ru/20250407/lavrov-2009771643.html

турция

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ближний восток

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турция, россия, ближний восток, сергей лавров, мария захарова, в мире