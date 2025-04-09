https://ria.ru/20250409/lavrov-2010180301.html
Лавров посетит Турцию для участия в Анталийском форуме
Лавров посетит Турцию для участия в Анталийском форуме - РИА Новости, 09.04.2025
Лавров посетит Турцию для участия в Анталийском форуме
Глава МИД РФ Сергей Лавров 12 апреля посетит Турцию для участия в Анталийском дипломатическом форуме, планируются двусторонние встречи, сообщила официальный... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T10:46:00+03:00
2025-04-09T10:46:00+03:00
2025-04-09T10:48:00+03:00
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 12 апреля посетит Турцию для участия в Анталийском дипломатическом форуме, планируются двусторонние встречи, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Двенадцатого апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Турцию по предложению министра иностранных дел Турецкой Республики для участия в 4-м Анталийском дипломатическом форуме. В ходе мероприятия запланировано выступление главы российского внешнеполитического ведомства и проведение двусторонних встреч с иностранными коллегами", - сообщила Захарова на брифинге. По ее словам, предполагается обсудить ключевые аспекты международной повестки дня, в том числе положение дел на Ближнем Востоке, Северной Африке, Закавказье, Черноморском регионе, а также актуальные вопросы отношений с отдельными государствами.
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турция, россия, ближний восток, сергей лавров, мария захарова, в мире
Турция, Россия, Ближний Восток, Сергей Лавров, Мария Захарова, В мире
Лавров посетит Турцию для участия в Анталийском форуме
Захарова: Лавров посетит Турцию 12 апреля для участия в Анталийском форуме