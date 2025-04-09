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На Кубани нашли обломки нескольких беспилотников ВСУ - РИА Новости, 09.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:16 09.04.2025 (обновлено: 14:18 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/kuban-2010237556.html
На Кубани нашли обломки нескольких беспилотников ВСУ
На Кубани нашли обломки нескольких беспилотников ВСУ - РИА Новости, 09.04.2025
На Кубани нашли обломки нескольких беспилотников ВСУ
Обломки беспилотников найдены в четырёх населённых пунктах Краснодарского края, пострадавших нет, работают специалисты, сообщили в оперштабе региона. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T14:16:00+03:00
2025-04-09T14:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
краснодарский край
темрюкский район
кущевский район
россия
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КРАСНОДАР, 9 апр - РИА Новости. Обломки беспилотников найдены в четырёх населённых пунктах Краснодарского края, пострадавших нет, работают специалисты, сообщили в оперштабе региона. "Обломки нескольких беспилотников найдены в разных районах Краснодарского края. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. Уточняется, что в посёлке Комсомольском Курганинского района обломки БПЛА упали в огород частного дома. Повреждения получили три единицы сельхозтехники. В доме выбило окна. На месте работают сотрудники специальных и экстренных служб, территория оцеплена. Муниципалитет окажет поддержку в восстановлении имущества. Обломки беспилотников также обнаружены в хуторе Семигорском под Новороссийском. Полиция оцепила место падения, ожидают приезда саперов. Повреждений строений и объектов инфраструктуры нет. Угрозы для жителей также нет. Кроме того, фрагменты БПЛА обнаружили в станице Курчанской Темрюкского района в поле. На место выехали сотрудники экстренных и специальных служб. Обломки дронов обнаружили и в районе Шкуринского сельского поселения Кущевского района за пределами самого населенного пункта. Утром Минобороны сообщило, что за ночь средствами ПВО были перехвачены и уничтожены в Краснодарском крае 67 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
https://ria.ru/20250409/bespilotniki-2010229145.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
краснодарский край
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краснодарский край, темрюкский район, кущевский район, россия
Специальная военная операция на Украине, Краснодарский край, Темрюкский район, Кущевский район, Россия
На Кубани нашли обломки нескольких беспилотников ВСУ

В четырех населенных пунктах Кубани нашли обломки дронов ВСУ, никто не пострадал

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФрагмент двигателя беспилотника
Фрагмент двигателя беспилотника - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Фрагмент двигателя беспилотника. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 9 апр - РИА Новости. Обломки беспилотников найдены в четырёх населённых пунктах Краснодарского края, пострадавших нет, работают специалисты, сообщили в оперштабе региона.
"Обломки нескольких беспилотников найдены в разных районах Краснодарского края. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Газораспределительная станция в Темрюке - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Дроны ВСУ атаковали компрессорную станцию "Турецкого потока" на Кубани
Вчера, 13:45
Уточняется, что в посёлке Комсомольском Курганинского района обломки БПЛА упали в огород частного дома. Повреждения получили три единицы сельхозтехники. В доме выбило окна. На месте работают сотрудники специальных и экстренных служб, территория оцеплена. Муниципалитет окажет поддержку в восстановлении имущества.
Обломки беспилотников также обнаружены в хуторе Семигорском под Новороссийском. Полиция оцепила место падения, ожидают приезда саперов. Повреждений строений и объектов инфраструктуры нет. Угрозы для жителей также нет.
Кроме того, фрагменты БПЛА обнаружили в станице Курчанской Темрюкского района в поле. На место выехали сотрудники экстренных и специальных служб.
Обломки дронов обнаружили и в районе Шкуринского сельского поселения Кущевского района за пределами самого населенного пункта.
Утром Минобороны сообщило, что за ночь средствами ПВО были перехвачены и уничтожены в Краснодарском крае 67 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеКраснодарский крайТемрюкский районКущевский районРоссия
 
 
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