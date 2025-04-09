https://ria.ru/20250409/kuban-2010237556.html

На Кубани нашли обломки нескольких беспилотников ВСУ

На Кубани нашли обломки нескольких беспилотников ВСУ - РИА Новости, 09.04.2025

На Кубани нашли обломки нескольких беспилотников ВСУ

Обломки беспилотников найдены в четырёх населённых пунктах Краснодарского края, пострадавших нет, работают специалисты, сообщили в оперштабе региона. РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T14:16:00+03:00

2025-04-09T14:16:00+03:00

2025-04-09T14:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

краснодарский край

темрюкский район

кущевский район

россия

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КРАСНОДАР, 9 апр - РИА Новости. Обломки беспилотников найдены в четырёх населённых пунктах Краснодарского края, пострадавших нет, работают специалисты, сообщили в оперштабе региона. "Обломки нескольких беспилотников найдены в разных районах Краснодарского края. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. Уточняется, что в посёлке Комсомольском Курганинского района обломки БПЛА упали в огород частного дома. Повреждения получили три единицы сельхозтехники. В доме выбило окна. На месте работают сотрудники специальных и экстренных служб, территория оцеплена. Муниципалитет окажет поддержку в восстановлении имущества. Обломки беспилотников также обнаружены в хуторе Семигорском под Новороссийском. Полиция оцепила место падения, ожидают приезда саперов. Повреждений строений и объектов инфраструктуры нет. Угрозы для жителей также нет. Кроме того, фрагменты БПЛА обнаружили в станице Курчанской Темрюкского района в поле. На место выехали сотрудники экстренных и специальных служб. Обломки дронов обнаружили и в районе Шкуринского сельского поселения Кущевского района за пределами самого населенного пункта. Утром Минобороны сообщило, что за ночь средствами ПВО были перехвачены и уничтожены в Краснодарском крае 67 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

https://ria.ru/20250409/bespilotniki-2010229145.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

краснодарский край

темрюкский район

кущевский район

россия

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краснодарский край, темрюкский район, кущевский район, россия