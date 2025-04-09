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КТК запустил один из двух выносных причалов - РИА Новости, 09.04.2025
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09:32 09.04.2025 (обновлено: 09:42 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/ktk-2010163837.html
КТК запустил один из двух выносных причалов
КТК запустил один из двух выносных причалов - РИА Новости, 09.04.2025
КТК запустил один из двух выносных причалов
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) запустил один из двух выносных причалов (ВПУ), работу которого приостанавливал после проверки Ространснадзора,... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T09:32:00+03:00
2025-04-09T09:42:00+03:00
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
новороссийск
экономика
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) запустил один из двух выносных причалов (ВПУ), работу которого приостанавливал после проверки Ространснадзора, отгружает нефть с ВПУ-1 и ВПУ-3, сообщил КТК.На прошлой неделе КТК временно вывел из эксплуатации два из трех выносных причалов - ВПУ-1 и ВПУ-2 - для устранения нарушений, выявленных Ространснадзором. Затем, 4 апреля, Приморский районный суд Новороссийска назначил КТК штраф в размере 200 тысяч рублей, но не стал накладывать ограничения на работу выносных причалов."Выносное причальное устройство ВПУ КТК-1 введено в эксплуатацию. Отгрузка нефти осуществляется через ВПУ КТК-1 и ВПУ КТК-3", - говорится в сообщении консорциума.О возобновлении работы второго причала КТК сообщит дополнительно.
https://ria.ru/20250324/ktk-2007022483.html
новороссийск
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федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), новороссийск, экономика
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), Новороссийск, Экономика
КТК запустил один из двух выносных причалов

КТК запустил один из двух выносных причалов после проверки Ространснадзора

© Фото : Каспийский трубопроводный консорциумНефтеперекачивающая станция КТК
Нефтеперекачивающая станция КТК - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© Фото : Каспийский трубопроводный консорциум
Нефтеперекачивающая станция КТК. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) запустил один из двух выносных причалов (ВПУ), работу которого приостанавливал после проверки Ространснадзора, отгружает нефть с ВПУ-1 и ВПУ-3, сообщил КТК.
На прошлой неделе КТК временно вывел из эксплуатации два из трех выносных причалов - ВПУ-1 и ВПУ-2 - для устранения нарушений, выявленных Ространснадзором. Затем, 4 апреля, Приморский районный суд Новороссийска назначил КТК штраф в размере 200 тысяч рублей, но не стал накладывать ограничения на работу выносных причалов.
"Выносное причальное устройство ВПУ КТК-1 введено в эксплуатацию. Отгрузка нефти осуществляется через ВПУ КТК-1 и ВПУ КТК-3", - говорится в сообщении консорциума.
О возобновлении работы второго причала КТК сообщит дополнительно.
Нефтеперекачивающая станция КТК - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
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Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)НовороссийскЭкономика
 
 
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