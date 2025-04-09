https://ria.ru/20250409/kriminal-2010044880.html

"Не первый случай". Что сделала толпа подростков с дочерью участника СВО

"Не первый случай". Что сделала толпа подростков с дочерью участника СВО - РИА Новости, 09.04.2025

"Не первый случай". Что сделала толпа подростков с дочерью участника СВО

Повалили на землю и жестоко избили — после публикации видеозаписи издевательств над 11-летней девочкой ямальские следователи возбудили уголовное дело о... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T08:00:00+03:00

2025-04-09T08:00:00+03:00

2025-04-09T08:03:00+03:00

происшествия

новый уренгой

россия

александр бастрыкин

аль-каида

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости, Виктор Званцев. Повалили на землю и жестоко избили — после публикации видеозаписи издевательств над 11-летней девочкой ямальские следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве. Под подозрением несколько подростков. Общественники уверяют, что это не первая жертва, и обращают внимание на другие происшествия с участием агрессивной компании. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах инцидента.Конфликт в СетиСкандальную запись, по словам общественников, сделали в Новом Уренгое еще в начале января. На кадрах видно, как несколько человек окружают школьницу, один из них бьет ее по лицу и борцовской подсечкой ловко роняет на землю, после чего наносит удар ногой. Все это сопровождается матерными угрозами.По предварительным данным, конфликт произошел в интернете. Девочка, представлявшаяся в переписке парнем, в соцсети ВК о чем-то повздорила с более старшим подростком. Тот вызвал ее на разговор, но пришел не один, а с группой поддержки из семи человек.У нападавших своя версия. "Эта школьница в интернете оскорбляет всех подряд вне зависимости от возраста и пола, — написал большой пост в защиту участников избиения один из их знакомых. — Я ходил к социальному педагогу и просил ее угомонить, но ничего не помогло. На этот раз школьница задела честь родных и чувство достоинства моего приятеля, который ее потом и избил. Он действительно не знал, что это девчонка, — думал, пацан. И теперь очень переживает по этому поводу".На видеозапись тем временем сразу обратили внимание местные, а затем и московские общественники. Как только информация стала появляться в пабликах и СМИ, участники избиения постарались удалить ролик из интернета, однако фрагмент сохранился.Запрещенная символика"Недавно к нам обратилась мать пострадавшей с просьбой оказать юридическую помощь, — рассказывает РИА Новости активист из Нового Уренгоя Иван Анненков. — Мы проанализировали сохранившуюся видеозапись и поняли, что правонарушение налицо. Поэтому посоветовали подать заявление в полицию".Общественники опросили школьницу и выяснили, что это далеко не первое происшествие. "Начиная с января эту девочку одна и та же компания избивала как минимум трижды, — продолжает Анненков. — Также преследовали и угрожали. Есть фотографии, где на школьницу направляют перцовый баллончик. Она подтвердила, что были другие издевательства, например, из баллончика ей заливали лицо".Более того, по словам общественников, агрессивная компания, состоящая в том числе из детей мигрантов, уже не первый раз попадает в поле зрения. Подростки проводят много времени в одном из местных компьютерных клубов и постоянно задирают других посетителей. Год назад там избили 13-летнего школьника. Как писали в местных пабликах, сделал это один из мигрантов при внушительной поддержке соотечественников. Наказание, судя по сообщениям в СМИ, никто не понес."Девочка говорит, что школьника избила эта же компания, — добавляет Иван. — Мы тщательно просмотрели их страницы в социальных сетях и нашли много информации, которая может заинтересовать сотрудников правоохранительных органов, в частности, отдел по борьбе с экстремизмом".Сами подростки после поднявшегося резонанса поспешили либо удалить, либо закрыть аккаунты, однако пользователи успели сделать скриншоты страниц. Так, один из нападавших в профиле называет себя "абу-бандитом". Второй на аватарке публикует символику запрещенного террористического сообщества "Аль-Каида"*. Есть ли здесь признаки правонарушения, предстоит выяснить силовикам.Особый контрольСК тем временем возбудил уголовное дело по второй части статьи 213 УК России "Хулиганство, совершенное группой лиц". Сейчас следователи изучают записи с видеокамер, опрашивают потерпевшую, очевидцев и участников избиения."Чтобы на пострадавшую не оказывали давления, мы взяли ее под защиту, — говорит Анненков. — Активисты провожают девочку до школы и, если мама не успевает с работы, встречают после уроков. Больше позаботиться о ней пока некому — отец сейчас в зоне СВО. Старший брат также участвовал в спецоперации".Иван отмечает, что никто из нападавших и их родителей до сих пор не извинился ни перед школьницей, ни перед ее матерью.Расследование тем временем продолжается и находится на личном контроле председателя ведомства Александра Бастрыкина. О задержании кого-либо или предъявлении обвинений силовики пока не сообщают. Если вину подростков докажут в суде, им грозит до семи лет лишения свободы. Однако не исключено, что в уголовном деле появятся другие эпизоды, потерпевшие и подозреваемые, а также новые статьи.Например, статья о халатности: сейчас проверяют деятельность сотрудников "административных органов и органов профилактики".* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20250407/kriminal-2009332066.html

https://ria.ru/20250320/proisshestviya--2005972150.html

новый уренгой

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Михаил Кевхиев

Михаил Кевхиев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

происшествия, новый уренгой, россия, александр бастрыкин, аль-каида, следственный комитет россии (ск рф)