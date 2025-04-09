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"Не первый случай". Что сделала толпа подростков с дочерью участника СВО - РИА Новости, 09.04.2025
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08:00 09.04.2025 (обновлено: 08:03 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/kriminal-2010044880.html
"Не первый случай". Что сделала толпа подростков с дочерью участника СВО
"Не первый случай". Что сделала толпа подростков с дочерью участника СВО - РИА Новости, 09.04.2025
"Не первый случай". Что сделала толпа подростков с дочерью участника СВО
Повалили на землю и жестоко избили — после публикации видеозаписи издевательств над 11-летней девочкой ямальские следователи возбудили уголовное дело о... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T08:00:00+03:00
2025-04-09T08:03:00+03:00
происшествия
новый уренгой
россия
александр бастрыкин
аль-каида
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости, Виктор Званцев. Повалили на землю и жестоко избили — после публикации видеозаписи издевательств над 11-летней девочкой ямальские следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве. Под подозрением несколько подростков. Общественники уверяют, что это не первая жертва, и обращают внимание на другие происшествия с участием агрессивной компании. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах инцидента.Конфликт в СетиСкандальную запись, по словам общественников, сделали в Новом Уренгое еще в начале января. На кадрах видно, как несколько человек окружают школьницу, один из них бьет ее по лицу и борцовской подсечкой ловко роняет на землю, после чего наносит удар ногой. Все это сопровождается матерными угрозами.По предварительным данным, конфликт произошел в интернете. Девочка, представлявшаяся в переписке парнем, в соцсети ВК о чем-то повздорила с более старшим подростком. Тот вызвал ее на разговор, но пришел не один, а с группой поддержки из семи человек.У нападавших своя версия. "Эта школьница в интернете оскорбляет всех подряд вне зависимости от возраста и пола, — написал большой пост в защиту участников избиения один из их знакомых. — Я ходил к социальному педагогу и просил ее угомонить, но ничего не помогло. На этот раз школьница задела честь родных и чувство достоинства моего приятеля, который ее потом и избил. Он действительно не знал, что это девчонка, — думал, пацан. И теперь очень переживает по этому поводу".На видеозапись тем временем сразу обратили внимание местные, а затем и московские общественники. Как только информация стала появляться в пабликах и СМИ, участники избиения постарались удалить ролик из интернета, однако фрагмент сохранился.Запрещенная символика"Недавно к нам обратилась мать пострадавшей с просьбой оказать юридическую помощь, — рассказывает РИА Новости активист из Нового Уренгоя Иван Анненков. — Мы проанализировали сохранившуюся видеозапись и поняли, что правонарушение налицо. Поэтому посоветовали подать заявление в полицию".Общественники опросили школьницу и выяснили, что это далеко не первое происшествие. "Начиная с января эту девочку одна и та же компания избивала как минимум трижды, — продолжает Анненков. — Также преследовали и угрожали. Есть фотографии, где на школьницу направляют перцовый баллончик. Она подтвердила, что были другие издевательства, например, из баллончика ей заливали лицо".Более того, по словам общественников, агрессивная компания, состоящая в том числе из детей мигрантов, уже не первый раз попадает в поле зрения. Подростки проводят много времени в одном из местных компьютерных клубов и постоянно задирают других посетителей. Год назад там избили 13-летнего школьника. Как писали в местных пабликах, сделал это один из мигрантов при внушительной поддержке соотечественников. Наказание, судя по сообщениям в СМИ, никто не понес."Девочка говорит, что школьника избила эта же компания, — добавляет Иван. — Мы тщательно просмотрели их страницы в социальных сетях и нашли много информации, которая может заинтересовать сотрудников правоохранительных органов, в частности, отдел по борьбе с экстремизмом".Сами подростки после поднявшегося резонанса поспешили либо удалить, либо закрыть аккаунты, однако пользователи успели сделать скриншоты страниц. Так, один из нападавших в профиле называет себя "абу-бандитом". Второй на аватарке публикует символику запрещенного террористического сообщества "Аль-Каида"*. Есть ли здесь признаки правонарушения, предстоит выяснить силовикам.Особый контрольСК тем временем возбудил уголовное дело по второй части статьи 213 УК России "Хулиганство, совершенное группой лиц". Сейчас следователи изучают записи с видеокамер, опрашивают потерпевшую, очевидцев и участников избиения."Чтобы на пострадавшую не оказывали давления, мы взяли ее под защиту, — говорит Анненков. — Активисты провожают девочку до школы и, если мама не успевает с работы, встречают после уроков. Больше позаботиться о ней пока некому — отец сейчас в зоне СВО. Старший брат также участвовал в спецоперации".Иван отмечает, что никто из нападавших и их родителей до сих пор не извинился ни перед школьницей, ни перед ее матерью.Расследование тем временем продолжается и находится на личном контроле председателя ведомства Александра Бастрыкина. О задержании кого-либо или предъявлении обвинений силовики пока не сообщают. Если вину подростков докажут в суде, им грозит до семи лет лишения свободы. Однако не исключено, что в уголовном деле появятся другие эпизоды, потерпевшие и подозреваемые, а также новые статьи.Например, статья о халатности: сейчас проверяют деятельность сотрудников "административных органов и органов профилактики".* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20250407/kriminal-2009332066.html
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Михаил Кевхиев
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происшествия, новый уренгой, россия, александр бастрыкин, аль-каида, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новый Уренгой, Россия, Александр Бастрыкин, Аль-Каида, Следственный комитет России (СК РФ)
"Не первый случай". Что сделала толпа подростков с дочерью участника СВО

СК расследует уголовное дело о жестоком избиении дочери участника СВО на Ямале

© Depositphotos.com / Syda ProductionsКриминальные подростки
Криминальные подростки - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© Depositphotos.com / Syda Productions
Криминальные подростки
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости, Виктор Званцев. Повалили на землю и жестоко избили — после публикации видеозаписи издевательств над 11-летней девочкой ямальские следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве. Под подозрением несколько подростков. Общественники уверяют, что это не первая жертва, и обращают внимание на другие происшествия с участием агрессивной компании. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах инцидента.

Конфликт в Сети

Скандальную запись, по словам общественников, сделали в Новом Уренгое еще в начале января. На кадрах видно, как несколько человек окружают школьницу, один из них бьет ее по лицу и борцовской подсечкой ловко роняет на землю, после чего наносит удар ногой. Все это сопровождается матерными угрозами.
По предварительным данным, конфликт произошел в интернете. Девочка, представлявшаяся в переписке парнем, в соцсети ВК о чем-то повздорила с более старшим подростком. Тот вызвал ее на разговор, но пришел не один, а с группой поддержки из семи человек.
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У нападавших своя версия. "Эта школьница в интернете оскорбляет всех подряд вне зависимости от возраста и пола, — написал большой пост в защиту участников избиения один из их знакомых. — Я ходил к социальному педагогу и просил ее угомонить, но ничего не помогло. На этот раз школьница задела честь родных и чувство достоинства моего приятеля, который ее потом и избил. Он действительно не знал, что это девчонка, — думал, пацан. И теперь очень переживает по этому поводу".
На видеозапись тем временем сразу обратили внимание местные, а затем и московские общественники. Как только информация стала появляться в пабликах и СМИ, участники избиения постарались удалить ролик из интернета, однако фрагмент сохранился.

Запрещенная символика

"Недавно к нам обратилась мать пострадавшей с просьбой оказать юридическую помощь, — рассказывает РИА Новости активист из Нового Уренгоя Иван Анненков. — Мы проанализировали сохранившуюся видеозапись и поняли, что правонарушение налицо. Поэтому посоветовали подать заявление в полицию".
© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкНовый Уренгой
Новый Уренгой - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Новый Уренгой
Общественники опросили школьницу и выяснили, что это далеко не первое происшествие. "Начиная с января эту девочку одна и та же компания избивала как минимум трижды, — продолжает Анненков. — Также преследовали и угрожали. Есть фотографии, где на школьницу направляют перцовый баллончик. Она подтвердила, что были другие издевательства, например, из баллончика ей заливали лицо".
Более того, по словам общественников, агрессивная компания, состоящая в том числе из детей мигрантов, уже не первый раз попадает в поле зрения. Подростки проводят много времени в одном из местных компьютерных клубов и постоянно задирают других посетителей. Год назад там избили 13-летнего школьника. Как писали в местных пабликах, сделал это один из мигрантов при внушительной поддержке соотечественников. Наказание, судя по сообщениям в СМИ, никто не понес.
"Девочка говорит, что школьника избила эта же компания, — добавляет Иван. — Мы тщательно просмотрели их страницы в социальных сетях и нашли много информации, которая может заинтересовать сотрудников правоохранительных органов, в частности, отдел по борьбе с экстремизмом".
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Сами подростки после поднявшегося резонанса поспешили либо удалить, либо закрыть аккаунты, однако пользователи успели сделать скриншоты страниц. Так, один из нападавших в профиле называет себя "абу-бандитом". Второй на аватарке публикует символику запрещенного террористического сообщества "Аль-Каида"*. Есть ли здесь признаки правонарушения, предстоит выяснить силовикам.

Особый контроль

СК тем временем возбудил уголовное дело по второй части статьи 213 УК России "Хулиганство, совершенное группой лиц". Сейчас следователи изучают записи с видеокамер, опрашивают потерпевшую, очевидцев и участников избиения.
"Чтобы на пострадавшую не оказывали давления, мы взяли ее под защиту, — говорит Анненков. — Активисты провожают девочку до школы и, если мама не успевает с работы, встречают после уроков. Больше позаботиться о ней пока некому — отец сейчас в зоне СВО. Старший брат также участвовал в спецоперации".
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий группы Аида спецназа "Ахмат" в Курской области
Военнослужащий группы Аида спецназа Ахмат в Курской области - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащий группы Аида спецназа "Ахмат" в Курской области
Иван отмечает, что никто из нападавших и их родителей до сих пор не извинился ни перед школьницей, ни перед ее матерью.
Расследование тем временем продолжается и находится на личном контроле председателя ведомства Александра Бастрыкина. О задержании кого-либо или предъявлении обвинений силовики пока не сообщают. Если вину подростков докажут в суде, им грозит до семи лет лишения свободы. Однако не исключено, что в уголовном деле появятся другие эпизоды, потерпевшие и подозреваемые, а также новые статьи.
Например, статья о халатности: сейчас проверяют деятельность сотрудников "административных органов и органов профилактики".
* Запрещенная в России террористическая организация.
 
ПроисшествияНовый УренгойРоссияАлександр БастрыкинАль-КаидаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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