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Кремль: задержание российского дипломата усугубляет отношения с Парижем

Кремль: задержание российского дипломата усугубляет отношения с Парижем - РИА Новости, 09.04.2025

Кремль: задержание российского дипломата усугубляет отношения с Парижем

Задержание сотрудницы МИД РФ при въезде во Францию еще больше усугубляет и без того испорченные французскими властями отношения с РФ, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T13:36:00+03:00

2025-04-09T13:36:00+03:00

2025-04-09T13:46:00+03:00

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Задержание сотрудницы МИД РФ при въезде во Францию еще больше усугубляет и без того испорченные французскими властями отношения с РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Конечно, подобные действия Франции мы осуждаем и считаем их по отношению к нашим представителям, к нашим дипломатам непозволительными и недопустимыми. Конечно, это еще больше усугубляет и без того испорченные французскими властями наши двусторонние отношения", - сказал Песков журналистам. Пограничная служба Франции задержала сотрудницу МИД России, у нее изъяли компьютер и телефон, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. В МИД РФ был вызван французский посол в Москве.

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в мире, россия, франция, москва, дмитрий песков, мария захарова