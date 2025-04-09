https://ria.ru/20250409/kreml-2010209584.html

В Кремле не ответили на вопрос о якобы плененных в зоне СВО гражданах Китая

В Кремле не ответили на вопрос о якобы плененных в зоне СВО гражданах Китая - РИА Новости, 09.04.2025

В Кремле не ответили на вопрос о якобы плененных в зоне СВО гражданах Китая

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос о том, что ВСУ якобы взяли в плен граждан Китая в зоне СВО. РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T12:35:00+03:00

2025-04-09T12:35:00+03:00

2025-04-09T12:38:00+03:00

в мире

китай

россия

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дмитрий песков

владимир зеленский

андрей сибига

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос о том, что ВСУ якобы взяли в плен граждан Китая в зоне СВО. Ранее Владимир Зеленский заявил, что ВСУ якобы взяли в плен двух граждан Китая. Позже глава украинского ведомства Андрей Сибига сообщил, что украинский МИД вызвал временного поверенного в делах КНР, чтобы обсудить якобы участие китайских граждан в конфликте на Украине. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя на брифинге в среду эти сообщения, заявил, что они безосновательны. "Нет, я никак не могу прокомментировать эту информацию", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20250409/mid-2010205510.html

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в мире, китай, россия, украина, дмитрий песков, владимир зеленский, андрей сибига, вооруженные силы украины