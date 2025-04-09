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В Кремле не ответили на вопрос о якобы плененных в зоне СВО гражданах Китая
В Кремле не ответили на вопрос о якобы плененных в зоне СВО гражданах Китая - РИА Новости, 09.04.2025
В Кремле не ответили на вопрос о якобы плененных в зоне СВО гражданах Китая
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос о том, что ВСУ якобы взяли в плен граждан Китая в зоне СВО. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T12:35:00+03:00
2025-04-09T12:35:00+03:00
2025-04-09T12:38:00+03:00
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос о том, что ВСУ якобы взяли в плен граждан Китая в зоне СВО. Ранее Владимир Зеленский заявил, что ВСУ якобы взяли в плен двух граждан Китая. Позже глава украинского ведомства Андрей Сибига сообщил, что украинский МИД вызвал временного поверенного в делах КНР, чтобы обсудить якобы участие китайских граждан в конфликте на Украине. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя на брифинге в среду эти сообщения, заявил, что они безосновательны. "Нет, я никак не могу прокомментировать эту информацию", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20250409/mid-2010205510.html
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в мире, китай, россия, украина, дмитрий песков, владимир зеленский, андрей сибига, вооруженные силы украины
В мире, Китай, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Андрей Сибига, Вооруженные силы Украины
В Кремле не ответили на вопрос о якобы плененных в зоне СВО гражданах Китая
Песков не ответил на вопрос о том, что ВСУ якобы взяли в плен граждан Китая