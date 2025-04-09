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В Кремле не ответили на вопрос о якобы плененных в зоне СВО гражданах Китая - РИА Новости, 09.04.2025
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12:35 09.04.2025 (обновлено: 12:38 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/kreml-2010209584.html
В Кремле не ответили на вопрос о якобы плененных в зоне СВО гражданах Китая
В Кремле не ответили на вопрос о якобы плененных в зоне СВО гражданах Китая - РИА Новости, 09.04.2025
В Кремле не ответили на вопрос о якобы плененных в зоне СВО гражданах Китая
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос о том, что ВСУ якобы взяли в плен граждан Китая в зоне СВО. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T12:35:00+03:00
2025-04-09T12:38:00+03:00
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владимир зеленский
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос о том, что ВСУ якобы взяли в плен граждан Китая в зоне СВО. Ранее Владимир Зеленский заявил, что ВСУ якобы взяли в плен двух граждан Китая. Позже глава украинского ведомства Андрей Сибига сообщил, что украинский МИД вызвал временного поверенного в делах КНР, чтобы обсудить якобы участие китайских граждан в конфликте на Украине. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя на брифинге в среду эти сообщения, заявил, что они безосновательны. "Нет, я никак не могу прокомментировать эту информацию", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
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в мире, китай, россия, украина, дмитрий песков, владимир зеленский, андрей сибига, вооруженные силы украины
В мире, Китай, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Андрей Сибига, Вооруженные силы Украины
В Кремле не ответили на вопрос о якобы плененных в зоне СВО гражданах Китая

Песков не ответил на вопрос о том, что ВСУ якобы взяли в плен граждан Китая

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос о том, что ВСУ якобы взяли в плен граждан Китая в зоне СВО.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что ВСУ якобы взяли в плен двух граждан Китая. Позже глава украинского ведомства Андрей Сибига сообщил, что украинский МИД вызвал временного поверенного в делах КНР, чтобы обсудить якобы участие китайских граждан в конфликте на Украине. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя на брифинге в среду эти сообщения, заявил, что они безосновательны.
"Нет, я никак не могу прокомментировать эту информацию", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
МИД КНР отреагировал на сообщения о якобы китайских солдатах на Украине
Вчера, 12:26
 
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