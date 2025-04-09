https://ria.ru/20250409/krasnoyarske-2010273659.html
В Красноярске арестовали еще одного подозреваемого в похищении женщин
В Красноярске арестовали еще одного подозреваемого в похищении женщин - РИА Новости, 09.04.2025
В Красноярске арестовали еще одного подозреваемого в похищении женщин
Еще один подозреваемый по делу о похищении женщин арестован в Красноярске, сообщает объединенная пресс-служба судов Красноярского края. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T15:48:00+03:00
2025-04-09T15:48:00+03:00
2025-04-09T15:50:00+03:00
происшествия
красноярский край
красноярск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
стрельба в мурманске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg
БАРНАУЛ , 9 апр – РИА Новости. Еще один подозреваемый по делу о похищении женщин арестован в Красноярске, сообщает объединенная пресс-служба судов Красноярского края. "Центральным районным судом г. Красноярска избрана мера пресечения ещё трем участникам организованной преступной группировки. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 240, части 1 статьи 241 УК РФ ("Вовлечение в занятие проституцией" и "Организация занятия проституцией"). В отношении одного из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 30 суток, по 07.06.2025", - говорится в сообщении. В отношении двух других участников группы избрана мера пресечения виде запрета определённых действий, уточняет пресс-служба. Ранее региональный СК РФ сообщал, что возбуждено уголовное дело по статье "организация и участие в преступном сообществе" в отношении 17 жителей Красноярского края. По версии следствия, в 2018 году 36-летний житель Красноярского края создал преступное сообщество, основным видом деятельности которого стало вовлечение и принуждение к занятию проституцией девушек, в том числе несовершеннолетних. Преступная организация функционировала на территории Красноярского края и Новосибирской области. В течение семи лет преступное сообщество, в состав которого входили около 40 человек, имело высокую степень организованности. Позже в ведомстве сообщили, что семеро фигурантов резонансного дела арестованы и еще двое отправлены под домашний арест.
https://ria.ru/20250228/banda-2002198977.html
https://ria.ru/20250310/pokhischenie-2004137565.html
красноярский край
красноярск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:962:2048:2498_1920x0_80_0_0_ec4e3c2dc924a5c537963c4470a483e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярский край, красноярск, россия, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в мурманске
Происшествия, Красноярский край, Красноярск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Стрельба в Мурманске
В Красноярске арестовали еще одного подозреваемого в похищении женщин
В Красноярске арестовали еще одного подозреваемого по делу о похищении женщин