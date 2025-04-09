https://ria.ru/20250409/krasnoyarske-2010273659.html

В Красноярске арестовали еще одного подозреваемого в похищении женщин

В Красноярске арестовали еще одного подозреваемого в похищении женщин - РИА Новости, 09.04.2025

В Красноярске арестовали еще одного подозреваемого в похищении женщин

Еще один подозреваемый по делу о похищении женщин арестован в Красноярске, сообщает объединенная пресс-служба судов Красноярского края. РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T15:48:00+03:00

2025-04-09T15:48:00+03:00

2025-04-09T15:50:00+03:00

происшествия

красноярский край

красноярск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

стрельба в мурманске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg

БАРНАУЛ , 9 апр – РИА Новости. Еще один подозреваемый по делу о похищении женщин арестован в Красноярске, сообщает объединенная пресс-служба судов Красноярского края. "Центральным районным судом г. Красноярска избрана мера пресечения ещё трем участникам организованной преступной группировки. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 240, части 1 статьи 241 УК РФ ("Вовлечение в занятие проституцией" и "Организация занятия проституцией"). В отношении одного из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 30 суток, по 07.06.2025", - говорится в сообщении. В отношении двух других участников группы избрана мера пресечения виде запрета определённых действий, уточняет пресс-служба. Ранее региональный СК РФ сообщал, что возбуждено уголовное дело по статье "организация и участие в преступном сообществе" в отношении 17 жителей Красноярского края. По версии следствия, в 2018 году 36-летний житель Красноярского края создал преступное сообщество, основным видом деятельности которого стало вовлечение и принуждение к занятию проституцией девушек, в том числе несовершеннолетних. Преступная организация функционировала на территории Красноярского края и Новосибирской области. В течение семи лет преступное сообщество, в состав которого входили около 40 человек, имело высокую степень организованности. Позже в ведомстве сообщили, что семеро фигурантов резонансного дела арестованы и еще двое отправлены под домашний арест.

https://ria.ru/20250228/banda-2002198977.html

https://ria.ru/20250310/pokhischenie-2004137565.html

красноярский край

красноярск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, красноярский край, красноярск, россия, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в мурманске