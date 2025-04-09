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В Красноярске арестовали еще одного подозреваемого в похищении женщин - РИА Новости, 09.04.2025
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15:48 09.04.2025 (обновлено: 15:50 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/krasnoyarske-2010273659.html
В Красноярске арестовали еще одного подозреваемого в похищении женщин
В Красноярске арестовали еще одного подозреваемого в похищении женщин - РИА Новости, 09.04.2025
В Красноярске арестовали еще одного подозреваемого в похищении женщин
Еще один подозреваемый по делу о похищении женщин арестован в Красноярске, сообщает объединенная пресс-служба судов Красноярского края. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T15:48:00+03:00
2025-04-09T15:50:00+03:00
происшествия
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БАРНАУЛ , 9 апр – РИА Новости. Еще один подозреваемый по делу о похищении женщин арестован в Красноярске, сообщает объединенная пресс-служба судов Красноярского края. "Центральным районным судом г. Красноярска избрана мера пресечения ещё трем участникам организованной преступной группировки. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 240, части 1 статьи 241 УК РФ ("Вовлечение в занятие проституцией" и "Организация занятия проституцией"). В отношении одного из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 30 суток, по 07.06.2025", - говорится в сообщении. В отношении двух других участников группы избрана мера пресечения виде запрета определённых действий, уточняет пресс-служба. Ранее региональный СК РФ сообщал, что возбуждено уголовное дело по статье "организация и участие в преступном сообществе" в отношении 17 жителей Красноярского края. По версии следствия, в 2018 году 36-летний житель Красноярского края создал преступное сообщество, основным видом деятельности которого стало вовлечение и принуждение к занятию проституцией девушек, в том числе несовершеннолетних. Преступная организация функционировала на территории Красноярского края и Новосибирской области. В течение семи лет преступное сообщество, в состав которого входили около 40 человек, имело высокую степень организованности. Позже в ведомстве сообщили, что семеро фигурантов резонансного дела арестованы и еще двое отправлены под домашний арест.
https://ria.ru/20250228/banda-2002198977.html
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происшествия, красноярский край, красноярск, россия, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в мурманске
Происшествия, Красноярский край, Красноярск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Стрельба в Мурманске
В Красноярске арестовали еще одного подозреваемого в похищении женщин

В Красноярске арестовали еще одного подозреваемого по делу о похищении женщин

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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БАРНАУЛ , 9 апр – РИА Новости. Еще один подозреваемый по делу о похищении женщин арестован в Красноярске, сообщает объединенная пресс-служба судов Красноярского края.
"Центральным районным судом г. Красноярска избрана мера пресечения ещё трем участникам организованной преступной группировки. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 240, части 1 статьи 241 УК РФ ("Вовлечение в занятие проституцией" и "Организация занятия проституцией"). В отношении одного из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 30 суток, по 07.06.2025", - говорится в сообщении.
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В отношении двух других участников группы избрана мера пресечения виде запрета определённых действий, уточняет пресс-служба.
Ранее региональный СК РФ сообщал, что возбуждено уголовное дело по статье "организация и участие в преступном сообществе" в отношении 17 жителей Красноярского края. По версии следствия, в 2018 году 36-летний житель Красноярского края создал преступное сообщество, основным видом деятельности которого стало вовлечение и принуждение к занятию проституцией девушек, в том числе несовершеннолетних. Преступная организация функционировала на территории Красноярского края и Новосибирской области. В течение семи лет преступное сообщество, в состав которого входили около 40 человек, имело высокую степень организованности. Позже в ведомстве сообщили, что семеро фигурантов резонансного дела арестованы и еще двое отправлены под домашний арест.
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