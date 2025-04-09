https://ria.ru/20250409/kostenko-2010324436.html

Депутат Госдумы: РФ и Белоруссии нужно развивать трансграничный автотуризм

Депутат Госдумы: РФ и Белоруссии нужно развивать трансграничный автотуризм - РИА Новости, 09.04.2025

Депутат Госдумы: РФ и Белоруссии нужно развивать трансграничный автотуризм

России и Белоруссии следует развивать трансграничный автомобильный туризм, заявила заместитель председателя комитета по туризму и развитию туристической... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T18:16:00+03:00

2025-04-09T18:16:00+03:00

2025-04-09T18:16:00+03:00

парламентское собрание союза беларуси и россии

наталья костенко

россия

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МИНСК, 9 апр – РИА Новости. России и Белоруссии следует развивать трансграничный автомобильный туризм, заявила заместитель председателя комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Госдумы РФ Наталья Костенко. "Считаем, что основания задача двустороннего взаимодействия в сфере туризма – это развитие трансграничных автомаршрутов", - сказала Костенко журналистам в среду в Минске. Несмотря на то, что между Белоруссией активно развивается железнодорожное и авиационное сообщение, пока приоритет отдается развитию автомобильного трансграничного туризма между Россией и Белоруссией как наиболее дешевому способу путешествий, пояснила она. По словам депутата, развитие автотуризма имеет социальную цель. Костенко также отметила, что автомобильный туризм дает больше возможностей с точки зрения посещения различных локаций во время путешествия, даже самых отдаленных населенных пунктов, причем в свободном режиме. По ее словам, это возможность поглощения рынком большего потока туристов. "Думаю, поток туристов в Беларусь будет расти", - заявила депутат. В этой связи она отметила, что белорусская сторона должна поработать над развитием мест для размещения туристов. Костенко в качестве примера отметила, что в России большой дефицит мест размещения туристов, так что в РФ разрабатывают специальные программы для развития новых мест размещения. "У нас сейчас закон рассматривается в Государственной думе по легализации использования индивидуального жилья для размещения туристов, как в других странах, так называемые гостевые дома. Это позволит повысить качество обслуживания. И модульные гостиницы мы строим, есть спецпрограммы для строительства гостиниц", - сказала депутат. Она также выступила с предложением России и Белоруссии развивать совместные туристические бренды и продвигать их на рынки третьих стран. Эти продукты могут базироваться на оказании услуг по оздоровлению, на экологически чистом отдыхе и экологической продукции, считает Костенко.

https://ria.ru/20250409/turpotok-2010210761.html

https://ria.ru/20250408/vov-2010083966.html

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наталья костенко, россия, белоруссия