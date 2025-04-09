Представителя США в НАТО уволили из-за ее нежелания вешать портрет Трампа
Крокетт: представитель США в НАТО не хотела вешать портреты Трампа и Хегсета
© AP PhotoПредставитель Вашингтона в военном комитете НАТО в Брюсселе Шошанна Чатфилд
© AP Photo
Представитель Вашингтона в военном комитете НАТО в Брюсселе Шошанна Чатфилд. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Вице-адмирал Военно-морского флота США, представитель Вашингтона в военном комитете НАТО в Брюсселе Шошанна Чатфилд была отстранена от должности не по причине утраты доверия, а из-за того, что она не хотела вешать портреты президента США Дональда Трампа и министра обороны Пита Хегсета, считает член палаты представителей от Демократической партии Жасмин Крокетт. Об этом она написала в своем аккаунте в социальной сети Х.
Во вторник официальный представитель Пентагона Шон Парнелл сообщил, что Чатфилд отстранена от должности в связи с утратой доверия. По данным газеты The New York Times, в декабре 2024 года консервативная группа наблюдателей направила письмо будущему главе Пентагона, указав Хегсету на то, что Чатфилд стала одной из "прогрессивных идеологов" в рядах американского военного ведомства.
"Чатфилд была уволена не потому, что она не могла выполнять свою работу, а потому, что она не хотела вешать портреты Трампа и Хегсета. Речь идет не о заслугах. Речь идет об эго", — написала конгрессвумен.
До перехода в НАТО адмирал Чатфилд была первой женщиной, возглавившей Военно-морской колледж США в штате Род-Айленд.