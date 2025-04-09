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Представителя США в НАТО уволили из-за ее нежелания вешать портрет Трампа - РИА Новости, 09.04.2025
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07:03 09.04.2025 (обновлено: 11:01 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/kongressvumen-2010149398.html
Представителя США в НАТО уволили из-за ее нежелания вешать портрет Трампа
Представителя США в НАТО уволили из-за ее нежелания вешать портрет Трампа - РИА Новости, 09.04.2025
Представителя США в НАТО уволили из-за ее нежелания вешать портрет Трампа
Вице-адмирал Военно-морского флота США, представитель Вашингтона в военном комитете НАТО в Брюсселе Шошанна Чатфилд была отстранена от должности не по причине... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T07:03:00+03:00
2025-04-09T11:01:00+03:00
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Вице-адмирал Военно-морского флота США, представитель Вашингтона в военном комитете НАТО в Брюсселе Шошанна Чатфилд была отстранена от должности не по причине утраты доверия, а из-за того, что она не хотела вешать портреты президента США Дональда Трампа и министра обороны Пита Хегсета, считает член палаты представителей от Демократической партии Жасмин Крокетт. Об этом она написала в своем аккаунте в социальной сети Х.Во вторник официальный представитель Пентагона Шон Парнелл сообщил, что Чатфилд отстранена от должности в связи с утратой доверия. По данным газеты The New York Times, в декабре 2024 года консервативная группа наблюдателей направила письмо будущему главе Пентагона, указав Хегсету на то, что Чатфилд стала одной из "прогрессивных идеологов" в рядах американского военного ведомства. "Чатфилд была уволена не потому, что она не могла выполнять свою работу, а потому, что она не хотела вешать портреты Трампа и Хегсета. Речь идет не о заслугах. Речь идет об эго", — написала конгрессвумен. До перехода в НАТО адмирал Чатфилд была первой женщиной, возглавившей Военно-морской колледж США в штате Род-Айленд.
https://ria.ru/20250326/ssha-2007330824.html
https://ria.ru/20250401/pentagon-2008634617.html
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в мире, сша, вашингтон (штат), брюссель, пит хегсет, дональд трамп, нато, министерство обороны сша
В мире, США, Вашингтон (штат), Брюссель, Пит Хегсет, Дональд Трамп, НАТО, Министерство обороны США
Представителя США в НАТО уволили из-за ее нежелания вешать портрет Трампа

Крокетт: представитель США в НАТО не хотела вешать портреты Трампа и Хегсета

© AP PhotoПредставитель Вашингтона в военном комитете НАТО в Брюсселе Шошанна Чатфилд
Представитель Вашингтона в военном комитете НАТО в Брюсселе Шошанна Чатфилд - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© AP Photo
Представитель Вашингтона в военном комитете НАТО в Брюсселе Шошанна Чатфилд. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Вице-адмирал Военно-морского флота США, представитель Вашингтона в военном комитете НАТО в Брюсселе Шошанна Чатфилд была отстранена от должности не по причине утраты доверия, а из-за того, что она не хотела вешать портреты президента США Дональда Трампа и министра обороны Пита Хегсета, считает член палаты представителей от Демократической партии Жасмин Крокетт. Об этом она написала в своем аккаунте в социальной сети Х.
Во вторник официальный представитель Пентагона Шон Парнелл сообщил, что Чатфилд отстранена от должности в связи с утратой доверия. По данным газеты The New York Times, в декабре 2024 года консервативная группа наблюдателей направила письмо будущему главе Пентагона, указав Хегсету на то, что Чатфилд стала одной из "прогрессивных идеологов" в рядах американского военного ведомства.
Марк Уорнер - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
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26 марта, 02:40
"Чатфилд была уволена не потому, что она не могла выполнять свою работу, а потому, что она не хотела вешать портреты Трампа и Хегсета. Речь идет не о заслугах. Речь идет об эго", — написала конгрессвумен.
До перехода в НАТО адмирал Чатфилд была первой женщиной, возглавившей Военно-морской колледж США в штате Род-Айленд.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
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1 апреля, 13:41
 
В миреСШАВашингтон (штат)БрюссельПит ХегсетДональд ТрампНАТОМинистерство обороны США
 
 
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