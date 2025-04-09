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Американская конгрессвуман обвинила Telegraph в дезинформации - РИА Новости, 09.04.2025
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08:16 09.04.2025
https://ria.ru/20250409/kongressvuman-2010155256.html
Американская конгрессвуман обвинила Telegraph в дезинформации
Американская конгрессвуман обвинила Telegraph в дезинформации - РИА Новости, 09.04.2025
Американская конгрессвуман обвинила Telegraph в дезинформации
Американская конгрессвуман украинского происхождения Виктория Спартц обвинила британскую газету Telegraph в том, что ее интервью о ситуации на Украине было... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T08:16:00+03:00
2025-04-09T08:16:00+03:00
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Американская конгрессвуман украинского происхождения Виктория Спартц обвинила британскую газету Telegraph в том, что ее интервью о ситуации на Украине было опубликовано с ложным заголовком, и предположила, что Киев платит изданию за подобную дезинформацию. Ранее газета Telegraph, интервью которой дала законодательница, сообщила, что, по словам Спартц, Киеву необходимо отказаться от притязаний на освобожденные РФ территории, и призвала добиваться отставки Владимира Зеленского, переизбрание которого, по ее мнению, грозит "потерей всей Украины". В заявлении на сайте Спартц говорится, что заголовок был "намеренно" сформулирован так, будто в нем приводится утверждение политика, которое она никогда не делала. Отмечается, что команда Спартц несколько раз связывалась с изданием, после чего оно удалило из текста ложные цитаты, но заголовок о том, что Украине необходимо отказаться от притязаний на новые регионы России, был оформлен как ее цитата. Этот заголовок, как указано в заявлении, был использован пропагандистской машиной Зеленского, чтобы продолжить обвинять США в его поражении. "Я не буду удивлена, если Зеленский платит Telegraph за ложные заголовки, чтобы продолжать зарабатывать на крови украинцев", - написала Спартц в соцсети X. По мнению конгрессвуман, указанному в заявлении, Украина не в состоянии взять контроль над освобожденными РФ территориями и не может согласиться на их потерю. Окончательные решения по конфликту будут приниматься позже и не только военными средствами, считает она. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Украину в этом вопросе. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
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Американская конгрессвуман обвинила Telegraph в дезинформации

Американская конгрессвуман Спартц обвинила Telegraph в дезинформации

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАмериканский политик украинского происхождения Виктория Спартц
Американский политик украинского происхождения Виктория Спартц - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Американский политик украинского происхождения Виктория Спартц. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Американская конгрессвуман украинского происхождения Виктория Спартц обвинила британскую газету Telegraph в том, что ее интервью о ситуации на Украине было опубликовано с ложным заголовком, и предположила, что Киев платит изданию за подобную дезинформацию.
Ранее газета Telegraph, интервью которой дала законодательница, сообщила, что, по словам Спартц, Киеву необходимо отказаться от притязаний на освобожденные РФ территории, и призвала добиваться отставки Владимира Зеленского, переизбрание которого, по ее мнению, грозит "потерей всей Украины".
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В заявлении на сайте Спартц говорится, что заголовок был "намеренно" сформулирован так, будто в нем приводится утверждение политика, которое она никогда не делала. Отмечается, что команда Спартц несколько раз связывалась с изданием, после чего оно удалило из текста ложные цитаты, но заголовок о том, что Украине необходимо отказаться от притязаний на новые регионы России, был оформлен как ее цитата. Этот заголовок, как указано в заявлении, был использован пропагандистской машиной Зеленского, чтобы продолжить обвинять США в его поражении.
"Я не буду удивлена, если Зеленский платит Telegraph за ложные заголовки, чтобы продолжать зарабатывать на крови украинцев", - написала Спартц в соцсети X.
По мнению конгрессвуман, указанному в заявлении, Украина не в состоянии взять контроль над освобожденными РФ территориями и не может согласиться на их потерю. Окончательные решения по конфликту будут приниматься позже и не только военными средствами, считает она.
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Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
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