https://ria.ru/20250409/komandujuschij-2010144641.html
Командующий 51-й армией ЮВО вручил Георгиевские знамена бригадам
Командующий 51-й армией ЮВО вручил Георгиевские знамена бригадам - РИА Новости, 09.04.2025
Командующий 51-й армией ЮВО вручил Георгиевские знамена бригадам
Командующий 51-й армией Южного военного округа генерал-лейтенант Сергей Мильчаков вручил Георгиевские знамена трем гвардейским мотострелковым бригадам в зоне... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T05:12:00+03:00
2025-04-09T05:12:00+03:00
2025-04-09T05:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
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владимир путин
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Командующий 51-й армией Южного военного округа генерал-лейтенант Сергей Мильчаков вручил Георгиевские знамена трем гвардейским мотострелковым бригадам в зоне проведения СВО, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Командующий 51-й гвардейской общевойсковой армией ЮВО Герой России генерал-лейтенант Сергей Мильчаков в тыловом районе зоны проведения СВО вручил Георгиевские знамена командирам 1-й отдельной гвардейской мотострелковой Славянской, ордена Республики, 132-й отдельной гвардейской мотострелковой Горловской ордена Республики и 110-й отдельной гвардейской мотострелковой ордена Республики бригадам", - говорится в сообщении. В ходе торжественных мероприятий были проведены церемонии крепления Боевых знамен с Георгиевскими лентами к древкам. Также совершены чины освящения знамен представителями православного духовенства, уточнили в ведомстве. "Георгиевские знамена вручены частям 51-й гвардейской общевойсковой армии от имени президента Российской Федерации – верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ Владимира Путина, как официальные символы и воинские реликвии, олицетворяющие честь, доблесть, славу и боевые традиции подразделений", - отметили в оборонном ведомстве. "В завершение торжественных мероприятий командующий армией Мильчаков поздравил подчиненных и пожелал личному составу и впредь с честью выполнять задачи командования в ходе специальной военной операции", - говорится в релизе МО РФ. Ранее генерал-лейтенант Мильчаков вручил Гвардейские знамена 9-й отдельной гвардейской мотострелковой Мариупольско-Хинганской ордена Республики и 5-й отдельной гвардейской мотострелковой имени А. В. Захарченко бригадам, а также 60-му отдельному гвардейскому мотострелковому батальону 51-й ОА ЮВО.
https://ria.ru/20250408/vsu-2010040898.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, владимир путин, южный военный округ
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин, Южный военный округ
Командующий 51-й армией ЮВО вручил Георгиевские знамена бригадам
Командующий 51-й армией ЮВО Мильчаков вручил Георгиевские знамена трем бригадам
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Командующий 51-й армией Южного военного округа генерал-лейтенант Сергей Мильчаков вручил Георгиевские знамена трем гвардейским мотострелковым бригадам в зоне проведения СВО, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Командующий 51-й гвардейской общевойсковой армией ЮВО
Герой России генерал-лейтенант Сергей Мильчаков в тыловом районе зоны проведения СВО вручил Георгиевские знамена командирам 1-й отдельной гвардейской мотострелковой Славянской, ордена Республики, 132-й отдельной гвардейской мотострелковой Горловской ордена Республики и 110-й отдельной гвардейской мотострелковой ордена Республики бригадам", - говорится в сообщении.
В ходе торжественных мероприятий были проведены церемонии крепления Боевых знамен с Георгиевскими лентами к древкам. Также совершены чины освящения знамен представителями православного духовенства, уточнили в ведомстве.
"Георгиевские знамена вручены частям 51-й гвардейской общевойсковой армии от имени президента Российской Федерации – верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ Владимира Путина
, как официальные символы и воинские реликвии, олицетворяющие честь, доблесть, славу и боевые традиции подразделений", - отметили в оборонном ведомстве.
"В завершение торжественных мероприятий командующий армией Мильчаков поздравил подчиненных и пожелал личному составу и впредь с честью выполнять задачи командования в ходе специальной военной операции", - говорится в релизе МО РФ.
Ранее генерал-лейтенант Мильчаков вручил Гвардейские знамена 9-й отдельной гвардейской мотострелковой Мариупольско-Хинганской ордена Республики и 5-й отдельной гвардейской мотострелковой имени А. В. Захарченко бригадам, а также 60-му отдельному гвардейскому мотострелковому батальону 51-й ОА ЮВО.