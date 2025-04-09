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Эксперт рассказал, как Китай будет бороться с американскими пошлинами - РИА Новости, 09.04.2025
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13:22 09.04.2025 (обновлено: 13:25 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/knr-2010221600.html
Эксперт рассказал, как Китай будет бороться с американскими пошлинами
Эксперт рассказал, как Китай будет бороться с американскими пошлинами - РИА Новости, 09.04.2025
Эксперт рассказал, как Китай будет бороться с американскими пошлинами
Китай уже переносит некоторые производства в другие страны, чтобы избежать американских тарифов против себя, снижая негативное влияние торговой войны на... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T13:22:00+03:00
2025-04-09T13:25:00+03:00
экономика
китай
пекин
вашингтон (штат)
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Китай уже переносит некоторые производства в другие страны, чтобы избежать американских тарифов против себя, снижая негативное влияние торговой войны на экономику, поделился мнением с РИА Новости старший научный сотрудник Президентской академии Александр Фиранчук. "Китай уже давно проводит политику переноса некоторых производственных цепочек в другие страны, в основном Юго-Восточной Азии, чтобы избежать американских тарифов, направленных исключительно против Китая. Такое вынесение производств может привести к номинальному снижению китайских поставок, ограничивая негативное влияние на китайскую экономику", - говорит эксперт. При этом, по его словам, сокращение прямых поставок на американский рынок может усилить давление на китайское производство. "В совокупности с другими проблемами китайской экономики это может привести к росту ВВП значительно ниже 5%, которые заявлены Коммунистической партией в качестве цели", - добавляет он. Однако, как подчеркнул Фиранчук, динамика американо-китайской торговли в значительной степени зависит от политики администрации действующего президента США Дональда Трампа, которую сложно прогнозировать. "Многие тарифы после их анонсирования либо отменялись, либо откладывались, что поддерживает высокую степень неопределенности", - заключил эксперт. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. В частности, для Китая пошлины составляли 54%. В ответ Госсовет КНР сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости заявил, что повышение США пошлин на товары из Китая не имеет под собой никаких оснований, наносит урон глобальным рынкам и вредит репутации самого Вашингтона. Он также подчеркнул, что если США не прекратят экономическое давление на Китай, то Пекин ответит самым решительным образом. Трамп пообещал дополнительные пошлины к уже объявленным, если Пекин не откажется от ответных мер, и заявил, что не будет вести переговоры с КНР, если страна не отменит тарифы. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во вторник сообщила, что США повысили импортные пошлины на китайские товары до уровня 104%, они действуют со среды. В посольстве КНР в Вашингтоне ранее сказали РИА Новости, что Китай не откажется от контрмер, а переговоры Пекина и Вашингтона должны проходить на равноправной и взаимоуважительной основе: "Угрозы в адрес Китая - неправильный способ взаимодействия". По итогам прошлого года общие объемы американского импорта товаров из Китая составили почти 439 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20250409/zakharova-2010211464.html
https://ria.ru/20250408/kitay-2009933291.html
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китай
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экономика, китай, пекин, вашингтон (штат), дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
Экономика, Китай, Пекин, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
Эксперт рассказал, как Китай будет бороться с американскими пошлинами

Фиранчук: КНР переносит производства за рубеж для снижения рисков от тарифов США

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг КНР
Флаг КНР - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Китай уже переносит некоторые производства в другие страны, чтобы избежать американских тарифов против себя, снижая негативное влияние торговой войны на экономику, поделился мнением с РИА Новости старший научный сотрудник Президентской академии Александр Фиранчук.
"Китай уже давно проводит политику переноса некоторых производственных цепочек в другие страны, в основном Юго-Восточной Азии, чтобы избежать американских тарифов, направленных исключительно против Китая. Такое вынесение производств может привести к номинальному снижению китайских поставок, ограничивая негативное влияние на китайскую экономику", - говорит эксперт.
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При этом, по его словам, сокращение прямых поставок на американский рынок может усилить давление на китайское производство. "В совокупности с другими проблемами китайской экономики это может привести к росту ВВП значительно ниже 5%, которые заявлены Коммунистической партией в качестве цели", - добавляет он.
Однако, как подчеркнул Фиранчук, динамика американо-китайской торговли в значительной степени зависит от политики администрации действующего президента США Дональда Трампа, которую сложно прогнозировать. "Многие тарифы после их анонсирования либо отменялись, либо откладывались, что поддерживает высокую степень неопределенности", - заключил эксперт.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. В частности, для Китая пошлины составляли 54%.
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В ответ Госсовет КНР сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости заявил, что повышение США пошлин на товары из Китая не имеет под собой никаких оснований, наносит урон глобальным рынкам и вредит репутации самого Вашингтона. Он также подчеркнул, что если США не прекратят экономическое давление на Китай, то Пекин ответит самым решительным образом.
Трамп пообещал дополнительные пошлины к уже объявленным, если Пекин не откажется от ответных мер, и заявил, что не будет вести переговоры с КНР, если страна не отменит тарифы. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во вторник сообщила, что США повысили импортные пошлины на китайские товары до уровня 104%, они действуют со среды. В посольстве КНР в Вашингтоне ранее сказали РИА Новости, что Китай не откажется от контрмер, а переговоры Пекина и Вашингтона должны проходить на равноправной и взаимоуважительной основе: "Угрозы в адрес Китая - неправильный способ взаимодействия".
По итогам прошлого года общие объемы американского импорта товаров из Китая составили почти 439 миллиардов долларов.
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