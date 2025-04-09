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Китай увеличит тарифы на импорт из США до 84 процентов - РИА Новости, 09.04.2025
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14:06 09.04.2025 (обновлено: 16:14 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/kitay-2010234750.html
Китай увеличит тарифы на импорт из США до 84 процентов
Китай увеличит тарифы на импорт из США до 84 процентов - РИА Новости, 09.04.2025
Китай увеличит тарифы на импорт из США до 84 процентов
Китай увеличит дополнительную ставку тарифов на все импортируемые из США товары до 84 процентов, передает Центральное телевидение КНР. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T14:06:00+03:00
2025-04-09T16:14:00+03:00
китай
сша
в мире
введение трампом пошлин на импорт
пекин
дональд трамп
вашингтон (штат)
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ПЕКИН, 9 апр — РИА Новости. Китай увеличит дополнительную ставку тарифов на все импортируемые из США товары до 84 процентов, передает Центральное телевидение КНР."С 12:01 (07:01 мск) 10 апреля будет скорректирована дополнительная тарифная ставка в отношении импортируемой из США продукции. Дополнительная ставка тарифов &lt;...&gt; будет увеличена с 34 до 84 процентов", — говорится в сообщении.В заявлении, опубликованном на официальном сайте комитета тарификации и классификации при Государственном совете КНР, отмечается, что решение Вашингтона повысить пошлины на товары из Китая является ошибкой, которая серьезно ущемляет законные права и интересы Пекина, а также подрывает основанную на правилах многостороннюю торговую систему.На минувшей неделе глава Белого дома Дональд Трамп подписал указ о введении взаимных пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка — десять процентов. При этом большинство государств столкнется с повышенными тарифами. Так, в отношении Китая пошлины составляли 54 процента.Вскоре Госсовет КНР в качестве ответа объявил о тарифах в размере 34 процентов на все товары из США. Американский лидер, в свою очередь, предупредил, что если Пекин не откажется от своего решения, то Вашингтон введет против Китая дополнительные 50-процентные пошлины к уже объявленным. Накануне пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Штаты выполнили обещание политика и повысили ставку на китайские товары до уровня 104 процента.Посольство КНР в Вашингтоне рассказало РИА Новости, что не откажется от контрмер в ответ на американские тарифы, а переговоры Пекина и Вашингтона должны проходить на равноправной и взаимоуважительной основе: "угрозы в адрес Китая — неправильный способ взаимодействия".
https://ria.ru/20250409/tramp-2010139530.html
https://ria.ru/20250408/poshliny-2009894032.html
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китай
сша
пекин
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китай, сша, в мире, введение трампом пошлин на импорт, пекин, дональд трамп, вашингтон (штат)
Китай, США, В мире, Введение Трампом пошлин на импорт, Пекин, Дональд Трамп, Вашингтон (штат)
Китай увеличит тарифы на импорт из США до 84 процентов

Китай 10 апреля увеличит дополнительную ставку тарифов на товары из США до 84%

© Getty Images / NurPhoto/Vernon YuenГрузовые контейнеры в порту Гонконга. 9 апреля 2025
Грузовые контейнеры в порту Гонконга. 9 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© Getty Images / NurPhoto/Vernon Yuen
Грузовые контейнеры в порту Гонконга. 9 апреля 2025
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ПЕКИН, 9 апр — РИА Новости. Китай увеличит дополнительную ставку тарифов на все импортируемые из США товары до 84 процентов, передает Центральное телевидение КНР.
"С 12:01 (07:01 мск) 10 апреля будет скорректирована дополнительная тарифная ставка в отношении импортируемой из США продукции. Дополнительная ставка тарифов <...> будет увеличена с 34 до 84 процентов", — говорится в сообщении.
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Трамп заявил, что Китай реагирует на пошлины США не по правилам
Вчера, 03:31
В заявлении, опубликованном на официальном сайте комитета тарификации и классификации при Государственном совете КНР, отмечается, что решение Вашингтона повысить пошлины на товары из Китая является ошибкой, которая серьезно ущемляет законные права и интересы Пекина, а также подрывает основанную на правилах многостороннюю торговую систему.
На минувшей неделе глава Белого дома Дональд Трамп подписал указ о введении взаимных пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка — десять процентов. При этом большинство государств столкнется с повышенными тарифами. Так, в отношении Китая пошлины составляли 54 процента.
Вскоре Госсовет КНР в качестве ответа объявил о тарифах в размере 34 процентов на все товары из США. Американский лидер, в свою очередь, предупредил, что если Пекин не откажется от своего решения, то Вашингтон введет против Китая дополнительные 50-процентные пошлины к уже объявленным.
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8 апреля, 08:00
Накануне пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Штаты выполнили обещание политика и повысили ставку на китайские товары до уровня 104 процента.
Посольство КНР в Вашингтоне рассказало РИА Новости, что не откажется от контрмер в ответ на американские тарифы, а переговоры Пекина и Вашингтона должны проходить на равноправной и взаимоуважительной основе: "угрозы в адрес Китая — неправильный способ взаимодействия".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
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Вчера, 08:00
 
КитайСШАВ миреВведение Трампом пошлин на импортПекинДональд ТрампВашингтон (штат)
 
 
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