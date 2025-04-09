Китай увеличит тарифы на импорт из США до 84 процентов
Китай 10 апреля увеличит дополнительную ставку тарифов на товары из США до 84%
© Getty Images / NurPhoto/Vernon YuenГрузовые контейнеры в порту Гонконга. 9 апреля 2025
© Getty Images / NurPhoto/Vernon Yuen
Грузовые контейнеры в порту Гонконга. 9 апреля 2025
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ПЕКИН, 9 апр — РИА Новости. Китай увеличит дополнительную ставку тарифов на все импортируемые из США товары до 84 процентов, передает Центральное телевидение КНР.
"С 12:01 (07:01 мск) 10 апреля будет скорректирована дополнительная тарифная ставка в отношении импортируемой из США продукции. Дополнительная ставка тарифов <...> будет увеличена с 34 до 84 процентов", — говорится в сообщении.
В заявлении, опубликованном на официальном сайте комитета тарификации и классификации при Государственном совете КНР, отмечается, что решение Вашингтона повысить пошлины на товары из Китая является ошибкой, которая серьезно ущемляет законные права и интересы Пекина, а также подрывает основанную на правилах многостороннюю торговую систему.
На минувшей неделе глава Белого дома Дональд Трамп подписал указ о введении взаимных пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка — десять процентов. При этом большинство государств столкнется с повышенными тарифами. Так, в отношении Китая пошлины составляли 54 процента.
Вскоре Госсовет КНР в качестве ответа объявил о тарифах в размере 34 процентов на все товары из США. Американский лидер, в свою очередь, предупредил, что если Пекин не откажется от своего решения, то Вашингтон введет против Китая дополнительные 50-процентные пошлины к уже объявленным.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Штаты выполнили обещание политика и повысили ставку на китайские товары до уровня 104 процента.
Посольство КНР в Вашингтоне рассказало РИА Новости, что не откажется от контрмер в ответ на американские тарифы, а переговоры Пекина и Вашингтона должны проходить на равноправной и взаимоуважительной основе: "угрозы в адрес Китая — неправильный способ взаимодействия".
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