https://ria.ru/20250409/kitay-2010217579.html

Аналитики спрогнозировали, что ждет КНР в случае прекращения торговли с США

Аналитики спрогнозировали, что ждет КНР в случае прекращения торговли с США - РИА Новости, 09.04.2025

Аналитики спрогнозировали, что ждет КНР в случае прекращения торговли с США

Китаю в случае полного прекращения товарооборота с США грозит потеря минимум 2,7% ВВП страны, подсчитали для РИА Новости аналитики Anderida Financial Group. РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T13:08:00+03:00

2025-04-09T13:08:00+03:00

2025-04-09T13:58:00+03:00

китай

пекин

вашингтон (штат)

дональд трамп

экономика

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Китаю в случае полного прекращения товарооборота с США грозит потеря минимум 2,7% ВВП страны, подсчитали для РИА Новости аналитики Anderida Financial Group. "Соотношение китайского экспорта в США к ВВП КНР - 2,7%. То есть эта та потеря, которая грозит Китаю в случае полного прекращения товарооборота", - отмечают эксперты. "Сейчас на ринге два государства, которые борются за первенство. Для КНР держать удар сегодня - крайне важно не просто с экономической, но и с имиджевой точки зрения: вторая экономика мира не может позволить себе быть униженной на международной арене", - добавляют они. По данным Государственного статистического управления КНР, ВВП страны в прошлом году вырос на 5%, составив 134,91 триллиона юаней или 18,8 триллиона долларов. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. В частности, на Китай пошлины составляли 54%. В ответ Госсовет КНР сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости заявил, что повышение США пошлин на товары из Китая не имеет под собой никаких оснований, наносит урон глобальным рынкам и вредит репутации самого Вашингтона. Он также подчеркнул, что если США не прекратят экономическое давление на Китай, то Пекин ответит самым решительным образом. Трамп пообещал дополнительные пошлины к уже объявленным, если Пекин не откажется от ответных мер, и заявил, что не будет вести переговоры с КНР, если страна не отменит тарифы. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во вторник сообщила, что США повысили импортные пошлины на китайские товары до уровня 104%, они действуют со среды. Посольство КНР в Вашингтоне ранее сказало РИА Новости, что Китай не откажется от контрмер, а переговоры Пекина и Вашингтона должны проходить на равноправной и взаимоуважительной основе: "угрозы в адрес Китая - неправильный способ взаимодействия".

https://ria.ru/20250409/zakharova-2010211464.html

https://ria.ru/20250408/poshliny-2009894032.html

китай

пекин

вашингтон (штат)

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китай, пекин, вашингтон (штат), дональд трамп, экономика