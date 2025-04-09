CNN оценил перспективы торговой сделки США и Китая
CNN: Китай может победить США в торговой войне
© AP Photo / Charles DharapakФлаги США и Китая на фоне здания Конгресса США в Вашингтоне
© AP Photo / Charles Dharapak
Флаги США и Китая на фоне здания Конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Китай может одержать победу в предполагаемой торговой войне с США, перспективы торговой сделки Вашингтона и Пекина кажутся мрачными, считает телеканал CNN, придерживающийся более близких к Демократической партии взглядов.
"Президент Дональд Трамп только что разжег прямое противостояние с той страной, которая может победить США в торговой войне... Перспективы сделки с Китаем кажутся мрачными... Китай демонстрирует все признаки, что может превзойти Трампа в столкновении", - говорится в материале телеканала.
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Телеканал отмечает, что пока неясно, готов ли Трамп и высокопоставленные чиновники его администрации к "выносливости" Китая в торговом противостоянии или тому, как меры Пекина могут повлиять на американских потребителей.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. В частности, на Китай пошлины составляли 54%.
В ответ Госсовет КНР сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости заявил, что повышение США пошлин на товары из Китая не имеет под собой никаких оснований, наносит урон глобальным рынкам и вредит репутации самого Вашингтона. Он также подчеркнул, что если США не прекратят экономическое давление на Китай, то Пекин ответит самым решительным образом.
Трамп пообещал дополнительные пошлины к уже объявленным, если Пекин не откажется от ответных мер, и заявил, что не будет вести переговоры с КНР, если страна не отменит тарифы. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во вторник сообщила, что США повысили импортные пошлины на китайские товары до уровня 104%, они действуют со среды. Посольство КНР в Вашингтоне ранее сказало РИА Новости, что Китай не откажется от контрмер, а переговоры Пекина и Вашингтона должны проходить на равноправной и взаимоуважительной основе: "угрозы в адрес Китая - неправильный способ взаимодействия".