Американские пошлины противоречат экономической логике, заявили в КНР
Миссия КНР в ВТО: американские пошлины противоречат экономической логике
© AP Photo / Damian DovarganesКонтейнерный терминал Лонг-Бич в США
© AP Photo / Damian Dovarganes
Контейнерный терминал Лонг-Бич в США
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ЖЕНЕВА, 9 апр - РИА Новости. Расчеты взаимных пошлин США противоречат самой элементарной экономической логике и нарушают правила Всемирной торговой организации (ВТО), заявили в миссии КНР в организации.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во вторник сообщила, что США повысили импортные пошлины на китайские товары до уровня 104%, они действуют со среды. Китай с 10 апреля увеличит дополнительную ставку тарифов на все импортируемые из США товары до 84%, сообщило в среду Центральное телевидение КНР.
"Уважаемые коллеги, как мы все понимаем, расчеты так называемых взаимных пошлин являются субъективными и не соответствуют элементарной экономической логике", - сказали представители КНР на брифинге.
В миссии добавили, что эти пошлины нарушают правила ВТО и подрывает многостороннюю торговую систему. "Эти меры нарушают режим наибольшего благоприятствования в торговле и противоречат собственным обязательствам США по установлению пошлин в соответствии с правилами ВТО. Более того, они противоречат принципу "неполной взаимности" - краеугольному камню особого и дифференцированного режима для развивающихся стран ВТО, четко сформулированному в статье XXXVI:8 ГАТТ от 1994 года", - подчеркнули в миссии КНР.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
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Орган ВТО по разрешению споров - это платформа, созданная членами организации для обсуждения споров, которые у них возникают между собой. Если спор не может быть разрешен в ходе двусторонних переговоров, обе страны могут спустя 60 дней создать группу из трех экспертов, которых они выберут, чтобы те в течение одного года представили свое мнение, которое не является обязательным. Это решение экспертной комиссии теоретически может быть оспорено в апелляционном органе по урегулированию споров, но с 2019 года он заблокирован США, которые отказываются голосовать за назначение новых арбитров. У ВТО нет полномочий навязывать решение.
В марте США в 85-й раз не поддержали предложение 130 членов ВТО о выборе новых членов апелляционного органа ВТО. Апелляционный орган ВТО из-за блокировки назначения новых арбитров со стороны США не функционирует с декабря 2019 года и не рассматривает новые апелляционные жалобы. Два года назад на 12-й министерской конференции члены ВТО договорились восстановить работу системы.