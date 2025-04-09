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В Минкоммерции Китая оценили решение Трампа по TikTok
В Минкоммерции Китая оценили решение Трампа по TikTok - РИА Новости, 09.04.2025
В Минкоммерции Китая оценили решение Трампа по TikTok
Конкретные деловые соглашения о TikTok должны соответствовать законодательству КНР и быть одобрены китайским правительством, заявили в министерстве коммерции... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T14:36:00+03:00
2025-04-09T14:36:00+03:00
2025-04-09T19:04:00+03:00
китай
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ПЕКИН, 9 апр – РИА Новости. Конкретные деловые соглашения о TikTok должны соответствовать законодательству КНР и быть одобрены китайским правительством, заявили в министерстве коммерции Китая. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что подписал указ, позволяющий TikTok продолжить работу в стране на 75 дней, чтобы завершить оформление сделки о реструктуризации сервиса. "Конкретные деловые соглашения должны соответствовать китайскому законодательству, включая экспорт технологий, (они) должны быть рассмотрены и одобрены китайским правительством в соответствии с законом", - говорится в заявлении, опубликованном в среду на официальном сайте китайского ведомства. В минкоммерции отметили, что Китай уважает равные, добровольные и справедливые методы ведения бизнеса, при этом Пекин выступает против практики, которая игнорирует законы рыночной экономики, занимается вымогательством и наносит ущерб законным правам и интересам компаний. Агентство Рейтер ранее со ссылкой на два источника сообщило, что власти КНР не одобрили сделку о выводе операций TikTok в США в отдельную компанию из-за недавно объявленных американских пошлин на китайские товары. По данным агентства Рейтер, сделка о TikTok в США была финализирована ко 2 апреля, она предусматривала вывод американских операций соцсети в новую базирующуюся в США компанию, мажоритарная доля в ней принадлежала бы американским инвесторам, при это доля ByteDance по этой сделке составляла бы 20%.
https://ria.ru/20250407/kitay-2009766035.html
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китай, сша, пекин, дональд трамп, tiktok, введение трампом пошлин на импорт, в мире
Китай, США, Пекин, Дональд Трамп, TikTok, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
В Минкоммерции Китая оценили решение Трампа по TikTok
Минкоммерции Китая: деловые соглашения о TikTok должны соответствовать закону