https://ria.ru/20250409/kitaj-2010245070.html

В Минкоммерции Китая оценили решение Трампа по TikTok

В Минкоммерции Китая оценили решение Трампа по TikTok - РИА Новости, 09.04.2025

В Минкоммерции Китая оценили решение Трампа по TikTok

Конкретные деловые соглашения о TikTok должны соответствовать законодательству КНР и быть одобрены китайским правительством, заявили в министерстве коммерции... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T14:36:00+03:00

2025-04-09T14:36:00+03:00

2025-04-09T19:04:00+03:00

китай

сша

пекин

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tiktok

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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ПЕКИН, 9 апр – РИА Новости. Конкретные деловые соглашения о TikTok должны соответствовать законодательству КНР и быть одобрены китайским правительством, заявили в министерстве коммерции Китая. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что подписал указ, позволяющий TikTok продолжить работу в стране на 75 дней, чтобы завершить оформление сделки о реструктуризации сервиса. "Конкретные деловые соглашения должны соответствовать китайскому законодательству, включая экспорт технологий, (они) должны быть рассмотрены и одобрены китайским правительством в соответствии с законом", - говорится в заявлении, опубликованном в среду на официальном сайте китайского ведомства. В минкоммерции отметили, что Китай уважает равные, добровольные и справедливые методы ведения бизнеса, при этом Пекин выступает против практики, которая игнорирует законы рыночной экономики, занимается вымогательством и наносит ущерб законным правам и интересам компаний. Агентство Рейтер ранее со ссылкой на два источника сообщило, что власти КНР не одобрили сделку о выводе операций TikTok в США в отдельную компанию из-за недавно объявленных американских пошлин на китайские товары. По данным агентства Рейтер, сделка о TikTok в США была финализирована ко 2 апреля, она предусматривала вывод американских операций соцсети в новую базирующуюся в США компанию, мажоритарная доля в ней принадлежала бы американским инвесторам, при это доля ByteDance по этой сделке составляла бы 20%.

https://ria.ru/20250407/kitay-2009766035.html

https://ria.ru/20250405/kitay-2009460785.html

китай

сша

пекин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, сша, пекин, дональд трамп, tiktok, введение трампом пошлин на импорт, в мире