https://ria.ru/20250409/kitaj-2010175961.html

МИД КНР отреагировал на введение США пошлин в 104 процента

МИД КНР отреагировал на введение США пошлин в 104 процента - РИА Новости, 09.04.2025

МИД КНР отреагировал на введение США пошлин в 104 процента

Китай продолжит принимать решительные меры по защите своих интересов, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T10:22:00+03:00

2025-04-09T10:22:00+03:00

2025-04-09T12:31:00+03:00

китай

сша

введение трампом пошлин на импорт

экономика

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ПЕКИН, 9 апр – РИА Новости. Китай продолжит принимать решительные меры по защите своих интересов, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя пошлины США в 104%. Ранее Белый дом сообщил, что США повысили импортные пошлины на китайские товары до уровня 104%. "Законные права китайского народа на развитие нельзя отнять, суверенитет, безопасность и интересы развития Китая не допускают посягательств. Мы и впредь будем принимать решительные и эффективные меры для защиты своих законных прав и интересов", - сказал Линь Цзянь.Дипломат отметил, что "если американская сторона действительно хочет решить проблему путем диалога и переговоров, она должна продемонстрировать позицию равенства, уважения и взаимности"."Но если США проигнорируют интересы двух стран и международного сообщества и будут настаивать на развязывании тарифной и торговой войны, Китай непременно будет биться до конца", - подчеркнул Линь Цзянь.Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. В частности, на Китай пошлины составляли 54%.В ответ Госсовет КНР сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости заявил, что повышение США пошлин на товары из Китая не имеет под собой никаких оснований, наносит урон глобальным рынкам и вредит репутации самого Вашингтона. Он также подчеркнул, что если США не прекратят экономическое давление на Китай, то Пекин ответит самым решительным образом.Трамп пообещал дополнительные пошлины к уже объявленным, если Пекин не откажется от ответных мер, и заявил, что не будет вести переговоры с КНР, если страна не отменит тарифы. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во вторник сообщила, что США повысили импортные пошлины на китайские товары до уровня 104%, они действуют со среды. Посольство КНР в Вашингтоне ранее сказало РИА Новости, что Китай не откажется от контрмер, а переговоры Пекина и Вашингтона должны проходить на равноправной и взаимоуважительной основе: "угрозы в адрес Китая - неправильный способ взаимодействия".

https://ria.ru/20250409/kitay-2010166704.html

https://ria.ru/20250409/tramp-2010026156.html

https://ria.ru/20250405/pobeditel-2009461671.html

китай

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

китай, сша, введение трампом пошлин на импорт, экономика