https://ria.ru/20250409/kitaj-2010134434.html

Пекин призвал Вашингтон отказаться от угроз, заявили в посольстве Китая

Пекин призвал Вашингтон отказаться от угроз, заявили в посольстве Китая - РИА Новости, 09.04.2025

Пекин призвал Вашингтон отказаться от угроз, заявили в посольстве Китая

Китай призывает США отказаться от практики угроз и шантажа и одностороннего экономического запугивания, контрмеры Пекина после введения дополнительных пошлин... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T01:12:00+03:00

2025-04-09T01:12:00+03:00

2025-04-09T01:29:00+03:00

в мире

китай

сша

пекин

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

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ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости. Китай призывает США отказаться от практики угроз и шантажа и одностороннего экономического запугивания, контрмеры Пекина после введения дополнительных пошлин Штатами будут продолжаться "до конца", заявил РИА Новости официальный представитель посольства Лю Пэнъюй. "Китай призывает Соединенные Штаты немедленно исправить свои ошибки, отменить все односторонние тарифные меры против Китая, прекратить экономическое и торговое подавление и урегулировать разногласия с Китаем должным образом, посредством равноправного диалога на основе взаимного уважения", - заявил высокопоставленный дипломат. Так он ответил на просьбу прокомментировать заявление Белого дома о том, что президент США Дональд Трамп будет "щедр", если Китай изъявит желание начать переговоры с США о тарифах. "В торговых и тарифных войнах нет победителей, а протекционизм ведет в никуда. Мы, китайцы, не смутьяны, но мы не дрогнем, когда на нашем пути возникнут неприятности. Запугивание, угрозы и шантаж - неправильный способ взаимодействия с Китаем. Китай примет необходимые меры для надежной защиты своих законных прав и интересов", - заявил представитель посольства. Как заявили в дипмиссии, США злоупотребляет тарифами, а это "серьезно ущемляет законные права и интересы других стран, влияет на стабильность мирового экономического порядка". Подход США является "односторонним экономическим запугиванием", а мировое сообщество широко выступает против подобного, заявили в посольстве КНР. "Китай осуждает и отвергает его", - заявил высокопоставленный дипломат. "Принятые Китаем контрмеры являются полностью законными действиями, направленными на защиту суверенитета, безопасности и интересов развития, а также на поддержание нормального торгового порядка", - добавил он. "Если США решат не заботиться об интересах самих США, Китая и остального мира и будут полны решимости вести тарифную и торговую войну, ответ Китая будет продолжаться до конца", - заявил высокопоставленный дипломат. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во вторник сообщила, что США повысили импортную пошлину на китайские товары до уровня 104%, эти пошлины вступят в силу с начала среды по местному времени.

https://ria.ru/20250403/poshliny-2009044840.html

https://ria.ru/20250408/tramp-2010126506.html

https://ria.ru/20250408/tramp-2010081363.html

китай

сша

пекин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, сша, пекин, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт