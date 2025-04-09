Рейтинг@Mail.ru
Пекин призвал Вашингтон отказаться от угроз, заявили в посольстве Китая - РИА Новости, 09.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:12 09.04.2025 (обновлено: 01:29 09.04.2025)
https://ria.ru/20250409/kitaj-2010134434.html
Пекин призвал Вашингтон отказаться от угроз, заявили в посольстве Китая
Пекин призвал Вашингтон отказаться от угроз, заявили в посольстве Китая - РИА Новости, 09.04.2025
Пекин призвал Вашингтон отказаться от угроз, заявили в посольстве Китая
Китай призывает США отказаться от практики угроз и шантажа и одностороннего экономического запугивания, контрмеры Пекина после введения дополнительных пошлин... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T01:12:00+03:00
2025-04-09T01:29:00+03:00
в мире
китай
сша
пекин
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150870/50/1508705072_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_81689adc9af36308e6018dbf764d6319.jpg
ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости. Китай призывает США отказаться от практики угроз и шантажа и одностороннего экономического запугивания, контрмеры Пекина после введения дополнительных пошлин Штатами будут продолжаться "до конца", заявил РИА Новости официальный представитель посольства Лю Пэнъюй. "Китай призывает Соединенные Штаты немедленно исправить свои ошибки, отменить все односторонние тарифные меры против Китая, прекратить экономическое и торговое подавление и урегулировать разногласия с Китаем должным образом, посредством равноправного диалога на основе взаимного уважения", - заявил высокопоставленный дипломат. Так он ответил на просьбу прокомментировать заявление Белого дома о том, что президент США Дональд Трамп будет "щедр", если Китай изъявит желание начать переговоры с США о тарифах. "В торговых и тарифных войнах нет победителей, а протекционизм ведет в никуда. Мы, китайцы, не смутьяны, но мы не дрогнем, когда на нашем пути возникнут неприятности. Запугивание, угрозы и шантаж - неправильный способ взаимодействия с Китаем. Китай примет необходимые меры для надежной защиты своих законных прав и интересов", - заявил представитель посольства. Как заявили в дипмиссии, США злоупотребляет тарифами, а это "серьезно ущемляет законные права и интересы других стран, влияет на стабильность мирового экономического порядка". Подход США является "односторонним экономическим запугиванием", а мировое сообщество широко выступает против подобного, заявили в посольстве КНР. "Китай осуждает и отвергает его", - заявил высокопоставленный дипломат. "Принятые Китаем контрмеры являются полностью законными действиями, направленными на защиту суверенитета, безопасности и интересов развития, а также на поддержание нормального торгового порядка", - добавил он. "Если США решат не заботиться об интересах самих США, Китая и остального мира и будут полны решимости вести тарифную и торговую войну, ответ Китая будет продолжаться до конца", - заявил высокопоставленный дипломат. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во вторник сообщила, что США повысили импортную пошлину на китайские товары до уровня 104%, эти пошлины вступят в силу с начала среды по местному времени.
https://ria.ru/20250403/poshliny-2009044840.html
https://ria.ru/20250408/tramp-2010126506.html
https://ria.ru/20250408/tramp-2010081363.html
китай
сша
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150870/50/1508705072_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_01ce8398b5bce4304b2edb80306a1493.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, сша, пекин, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
В мире, Китай, США, Пекин, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
Пекин призвал Вашингтон отказаться от угроз, заявили в посольстве Китая

Посольство Китая в Вашингтоне: Пекин не откажется от контрмер после пошлин США

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРайон Гуомао (Guomao) в Пекине
Район Гуомао (Guomao) в Пекине - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Район Гуомао (Guomao) в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости. Китай призывает США отказаться от практики угроз и шантажа и одностороннего экономического запугивания, контрмеры Пекина после введения дополнительных пошлин Штатами будут продолжаться "до конца", заявил РИА Новости официальный представитель посольства Лю Пэнъюй.
"Китай призывает Соединенные Штаты немедленно исправить свои ошибки, отменить все односторонние тарифные меры против Китая, прекратить экономическое и торговое подавление и урегулировать разногласия с Китаем должным образом, посредством равноправного диалога на основе взаимного уважения", - заявил высокопоставленный дипломат.
Пекин - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
МИД КНР прокомментировал введение США пошлин
3 апреля, 10:30
Так он ответил на просьбу прокомментировать заявление Белого дома о том, что президент США Дональд Трамп будет "щедр", если Китай изъявит желание начать переговоры с США о тарифах.
«
"В торговых и тарифных войнах нет победителей, а протекционизм ведет в никуда. Мы, китайцы, не смутьяны, но мы не дрогнем, когда на нашем пути возникнут неприятности. Запугивание, угрозы и шантаж - неправильный способ взаимодействия с Китаем. Китай примет необходимые меры для надежной защиты своих законных прав и интересов", - заявил представитель посольства.
Как заявили в дипмиссии, США злоупотребляет тарифами, а это "серьезно ущемляет законные права и интересы других стран, влияет на стабильность мирового экономического порядка". Подход США является "односторонним экономическим запугиванием", а мировое сообщество широко выступает против подобного, заявили в посольстве КНР. "Китай осуждает и отвергает его", - заявил высокопоставленный дипломат.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Трамп рассказал, сколько денег приносят пошлины в казну США
Вчера, 23:29
"Принятые Китаем контрмеры являются полностью законными действиями, направленными на защиту суверенитета, безопасности и интересов развития, а также на поддержание нормального торгового порядка", - добавил он.
"Если США решат не заботиться об интересах самих США, Китая и остального мира и будут полны решимости вести тарифную и торговую войну, ответ Китая будет продолжаться до конца", - заявил высокопоставленный дипломат.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во вторник сообщила, что США повысили импортную пошлину на китайские товары до уровня 104%, эти пошлины вступят в силу с начала среды по местному времени.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
В Белом доме рассказали, когда Трамп обсудит пошлины с Китаем
Вчера, 17:27
 
В миреКитайСШАПекинДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала