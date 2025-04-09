https://ria.ru/20250409/kiev-2010160359.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 09.04.2025
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Черкасской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T09:04:00+03:00
2025-04-09T09:04:00+03:00
2025-04-09T09:04:00+03:00
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дмитрий песков
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Черкасской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, тревога в указанных регионах была объявлена практически одновременно – в 8.55 (совпадает с мск). При этом тревога в Сумской области звучит уже на протяжении почти 12 часов, в Харьковской – более 20 минут. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, киев, полтавская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Полтавская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве и четырех областях Украины объявили воздушную тревогу