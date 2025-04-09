https://ria.ru/20250409/khischenie-2010184821.html
США депортировали в Россию мужчину, обвиняемого в крупном хищении
США депортировали в Россию мужчину, обвиняемого в крупном хищении - РИА Новости, 09.04.2025
США депортировали в Россию мужчину, обвиняемого в крупном хищении
США депортировали в Россию обвиняемого в хищении более 32 миллионов рублей у трех банков, сообщает Генеральная прокуратура РФ. РИА Новости, 09.04.2025
2025-04-09T11:12:00+03:00
2025-04-09T11:12:00+03:00
2025-04-09T11:12:00+03:00
россия
сша
египет
ирина волк
генеральная прокуратура рф
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_96887193fbf8111e92a3e302b37b8f4a.jpg
МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. США депортировали в Россию обвиняемого в хищении более 32 миллионов рублей у трех банков, сообщает Генеральная прокуратура РФ. Ранее о том, что США передали России в Египте обвиняемого в хищении у нескольких банков в Новокузнецке, сообщила РИА Новости представитель МВД РФ Ирина Волк. "По инициативе Генеральной прокуратуры РФ Соединенных Штатов Америки депортирован гражданин России Владимир Целлермаер. Он обвиняется по чч. 1, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере)", - говорится в сообщении. По версии следствия, Целлермаер с июня 2006 по апрель 2008 года похищал денежные средства банков, полученные от кредитных договоров. Так, в июне 2006 года на основании изготовленных по его просьбе копий документов с недостоверными данными он получил более 2 миллионов рублей на покупку автомобиля. Оформив машину, Целлермаер ее продал, а деньги банку не вернул. В сентябре того же года в другом банке он на основании сфальсифицированных документов оформил на свое имя кредитные карты, с которых потратил более 147 тысяч рублей. Впоследствии Целлермаер с братом привлекли двух знакомых, один из которых был работником банка. Так был создан механизм хищения, включавший в себя поиск кредитных организаций с подходящими условиями, изготовление фиктивных документов для подтверждения платежеспособности, поиск дорогостоящих автомобилей, на которые оформлялись кредиты. В результате злоумышленники украли у трех банков более 32 миллионов рублей. В сентябре 2012 года Целлермаер объявлен в международный розыск, в отношении него была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В декабре прошлого года поступили сведения о нахождении Целлермаера в США в связи с возможным нарушением им иммиграционного законодательства страны. Благодаря взаимодействию Генпрокуратуры России с компетентными органами США с учетом предоставленных российской стороной материалов удалось добиться принятия решения о его депортации, отмечается в релизе.
https://ria.ru/20250227/deportatsiya-2001987448.html
https://ria.ru/20250407/filippiny-2009739768.html
россия
сша
египет
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_5514862d63c0c6fffabe34e91dc54d05.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, египет, ирина волк, генеральная прокуратура рф, в мире
Россия, США, Египет, Ирина Волк, Генеральная прокуратура РФ, В мире
США депортировали в Россию мужчину, обвиняемого в крупном хищении
США депортировали в Россию обвиняемого в хищении 32 млн рублей у трех банков
МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. США депортировали в Россию обвиняемого в хищении более 32 миллионов рублей у трех банков, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
Ранее о том, что США
передали России
в Египте
обвиняемого в хищении у нескольких банков в Новокузнецке
, сообщила РИА Новости представитель МВД РФ Ирина Волк
.
"По инициативе Генеральной прокуратуры РФ Соединенных Штатов Америки депортирован гражданин России Владимир Целлермаер. Он обвиняется по чч. 1, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, Целлермаер с июня 2006 по апрель 2008 года похищал денежные средства банков, полученные от кредитных договоров. Так, в июне 2006 года на основании изготовленных по его просьбе копий документов с недостоверными данными он получил более 2 миллионов рублей на покупку автомобиля. Оформив машину, Целлермаер ее продал, а деньги банку не вернул.
В сентябре того же года в другом банке он на основании сфальсифицированных документов оформил на свое имя кредитные карты, с которых потратил более 147 тысяч рублей.
Впоследствии Целлермаер с братом привлекли двух знакомых, один из которых был работником банка. Так был создан механизм хищения, включавший в себя поиск кредитных организаций с подходящими условиями, изготовление фиктивных документов для подтверждения платежеспособности, поиск дорогостоящих автомобилей, на которые оформлялись кредиты.
В результате злоумышленники украли у трех банков более 32 миллионов рублей.
В сентябре 2012 года Целлермаер объявлен в международный розыск, в отношении него была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В декабре прошлого года поступили сведения о нахождении Целлермаера в США в связи с возможным нарушением им иммиграционного законодательства страны.
Благодаря взаимодействию Генпрокуратуры
России с компетентными органами США с учетом предоставленных российской стороной материалов удалось добиться принятия решения о его депортации, отмечается в релизе.