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США депортировали в Россию мужчину, обвиняемого в крупном хищении

США депортировали в Россию мужчину, обвиняемого в крупном хищении - РИА Новости, 09.04.2025

США депортировали в Россию мужчину, обвиняемого в крупном хищении

США депортировали в Россию обвиняемого в хищении более 32 миллионов рублей у трех банков, сообщает Генеральная прокуратура РФ. РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T11:12:00+03:00

2025-04-09T11:12:00+03:00

2025-04-09T11:12:00+03:00

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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. США депортировали в Россию обвиняемого в хищении более 32 миллионов рублей у трех банков, сообщает Генеральная прокуратура РФ. Ранее о том, что США передали России в Египте обвиняемого в хищении у нескольких банков в Новокузнецке, сообщила РИА Новости представитель МВД РФ Ирина Волк. "По инициативе Генеральной прокуратуры РФ Соединенных Штатов Америки депортирован гражданин России Владимир Целлермаер. Он обвиняется по чч. 1, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере)", - говорится в сообщении. По версии следствия, Целлермаер с июня 2006 по апрель 2008 года похищал денежные средства банков, полученные от кредитных договоров. Так, в июне 2006 года на основании изготовленных по его просьбе копий документов с недостоверными данными он получил более 2 миллионов рублей на покупку автомобиля. Оформив машину, Целлермаер ее продал, а деньги банку не вернул. В сентябре того же года в другом банке он на основании сфальсифицированных документов оформил на свое имя кредитные карты, с которых потратил более 147 тысяч рублей. Впоследствии Целлермаер с братом привлекли двух знакомых, один из которых был работником банка. Так был создан механизм хищения, включавший в себя поиск кредитных организаций с подходящими условиями, изготовление фиктивных документов для подтверждения платежеспособности, поиск дорогостоящих автомобилей, на которые оформлялись кредиты. В результате злоумышленники украли у трех банков более 32 миллионов рублей. В сентябре 2012 года Целлермаер объявлен в международный розыск, в отношении него была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В декабре прошлого года поступили сведения о нахождении Целлермаера в США в связи с возможным нарушением им иммиграционного законодательства страны. Благодаря взаимодействию Генпрокуратуры России с компетентными органами США с учетом предоставленных российской стороной материалов удалось добиться принятия решения о его депортации, отмечается в релизе.

https://ria.ru/20250227/deportatsiya-2001987448.html

https://ria.ru/20250407/filippiny-2009739768.html

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россия, сша, египет, ирина волк, генеральная прокуратура рф, в мире