https://ria.ru/20250409/kennedi-2010151657.html

Министр здравоохранения США призвал прививаться от кори

Министр здравоохранения США призвал прививаться от кори - РИА Новости, 09.04.2025

Министр здравоохранения США призвал прививаться от кори

Министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди-младший призвал жителей США прививаться на фоне вспышки кори. РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T07:32:00+03:00

2025-04-09T07:32:00+03:00

2025-04-09T07:32:00+03:00

в мире

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роберт кеннеди

джон кеннеди (политик)

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди-младший призвал жителей США прививаться на фоне вспышки кори. "Мы призываем людей получить вакцину от кори. Позиция федерального правительства, моя позиция такова - людям следует получить вакцину от кори", - заявил политик в комментарии телеканалу CBS. При этом Кеннеди-младший отметил, что правительство не должно делать вакцинацию обязательной. В воскресенье министр сообщал о том, что по состоянию на 6 апреля в США было зарегистрировано 642 подтвержденных случая кори, из них 499 - в Техасе. Ранее Кеннеди-младший заявил на слушаниях в сенате, что не выступает против вакцин, в чем его обвиняют, и пообещал, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) не будет откладывать рассмотрение и утверждение новых вакцин, а стандарты их проверки останутся неизменными. По его словам, он никогда не ставил под сомнение необходимость вакцинации и привил собственных детей. Кеннеди-младшему часто припоминают некоторые высказывания, которые причисляют к конспирологии. Например, политик говорил, что евреи и китайцы обладали лучшим иммунитетом к коронавирусу, а США тратят сотни миллионов на этнически нацеленных микробов: "Ясно, что COVID - это проблема биологического оружия". Джона Кеннеди убило ЦРУ, за убийство Роберта Кеннеди задержали не того, вакцины вызывают аутизм, а массовая стрельба в школах стала происходить после широкого распространения антидепрессантов.

https://ria.ru/20250406/tekhas-2009711654.html

https://ria.ru/20250226/tekhas-2001802317.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, техас, роберт кеннеди, джон кеннеди (политик), центральное разведывательное управление (цру)